Erster Hantavirus-Fall in der Schweiz nach Südamerikareise

Ein Mann wurde nach einer Reise in Südamerika positiv auf das Hantavirus getestet und wird im Universitätsspital Zürich behandelt. Das BAG stuft das Risiko für die Bevölkerung als gering ein.

In der Schweiz wurde ein Mann positiv auf das Hantavirus getestet und wird derzeit im Universitätsspital Zürich behandelt, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte.

Der Betroffene war Ende April gemeinsam mit seiner Ehefrau von einer Reise in Südamerika zurückgekehrt. Nach dem Auftreten von Krankheitssymptomen suchte er das Universitätsspital auf, wo er umgehend isoliert wurde. Ein Test im Referenzlabor des Universitätsspitals Genf (HUG) bestätigte die Infektion mit dem Virus. Die Ehefrau des Mannes zeigt bisher keine Symptome, hat sich jedoch vorsorglich in Selbstisolation begeben.

Die kantonalen Behörden untersuchen derzeit, ob der Patient Kontakt zu weiteren Personen hatte. Das Hantavirus wird in Europa typischerweise durch Ausscheidungen infizierter Nagetiere übertragen. Bei der im aktuellen Fall festgestellten Variante, dem Andesvirus, sind jedoch auch seltene Fälle von Mensch-zu-Mensch-Übertragungen bei engem Kontakt dokumentiert. Das BAG geht davon aus, dass das Risiko für die Schweizer Bevölkerung gering ist und weitere Fälle unwahrscheinlich sind.

Hantavirus-Infektionen sind in der Schweiz selten; in den letzten Jahren wurden jährlich zwischen null und sechs Fälle gemeldet, wobei die meisten Ansteckungen im Ausland stattfanden. Die Infektion mit dem Hantavirus kann schwere Krankheitsverläufe auslösen, darunter hämorrhagisches Fieber mit Nierenbeteiligung (HFRS) oder das Hantavirus-Pulmonale Syndrom (HPS). Die Symptome reichen von Fieber, Müdigkeit und Muskelschmerzen bis hin zu Atemnot und Nierenversagen. Eine spezifische Therapie gibt es nicht, die Behandlung erfolgt symptomatisch.

Das BAG rät Reisenden in betroffene Regionen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wie das Meiden von Nagetierkontakt und das Tragen von Schutzhandschuhen bei der Handhabung von potenziell kontaminierten Materialien. Die Behörden betonen, dass die aktuelle Situation keine Grund zur Besorgnis für die allgemeine Bevölkerung gibt, da das Virus in der Schweiz nur sporadisch auftritt und die Übertragungswege gut bekannt sind





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