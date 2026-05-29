Erster Goldsucher aus überfluteter Höhle in Laos gerettet

Nach zehn Tagen in einer überfluteten Höhle in Laos konnte der erste von fünf Goldsuchern lebend geborgen werden. Vier weitere Männer sitzen weiterhin in der klaustrophobischen Mine fest, zwei gelten als vermisst mit geringen Überlebenschancen. Rettungsteams kämpfen gegen hohe Wasserstände, enge Tunnel und Einsturzgefahr.

In Laos ist nach zehn Tagen der erste von fünf eingeschlossenen Goldsucher n aus einer überfluteten Höhle gerettet worden. Lange Zeit hatten Rettungsteams gegen hohe Wasserstände, enge Tunnel und akute Einsturzgefahr gekämpft, um die Männer zu befreien.

Der erste Erfolg gibt Hoffnung, doch für zwei weitere Vermisste sind die Überlebenschancen inzwischen als sehr gering einzustufen. Die Rettungsaktion war äußerst komplex und erforderte intensive Vorbereitung, spezielle Ausrüstung und den Einsatz erfahrener Höhlentaucher aus verschiedenen Ländern. Die Geretteten litten unter gesundheitlichen Problemen wie Hautreizungen durch Feuchtigkeit und Verdauungsbeschwerden aufgrund der langen Einkerkerung. Während die Bergung der übrigen Männer bevorsteht, warten Angehörige angespannt auf weitere Nachrichten.

Der Fall erinnert an die spektakuläre Rettung eines Jugendfußballteams in Thailand 2018, an der einige der jetzt eingesetzten Taucher beteiligt waren. Die Rettungskräfte hatten die Goldsucher, die in einer abgelegenen Mine in der Provinz Xaisomboun verschüttet worden waren, erst am Mittwoch lebend in einer Kammer entdeckt. Zuvor waren heftige Regenfälle und ein Erdrutsch die Ursache für die Überschwemmung gewesen. Kollegen hatten die Männer vermisst und Alarm geschlagen.

Da die Höhle über ein ausgedehntes Tunnelsystem verfügt, das zudem teilweise zusammengebrochen war, gestaltete sich die Zugangssuche äußerst schwierig. tagelang pumpten die Teams ununterbrochen Wasser ab, um den Wasserstand soweit zu senken, dass ein Vorankommen überhaupt möglich wurde. Gleichzeitig wurde die Evakuierung minutiös geplant und in Probeabläufen einstudiert. Speziell entwickelte Tragen sollten den Transport durch die extrem engen Passagen ermöglichen. Für die eigentliche Bergung mussten die Goldsucher teilweise tauchen, obwohl sie keine Erfahrung im Höhlentauchen hatten.

Tauchprofis wie der Finne Mikko Paasi, der bereits 2018 in Thailand im Einsatz war, koordinierten die Aktion. Den Männern wurde angeordint, das Bein eines vorausschwimmenden Tauchers zu umklammern, um sicher durch die überfluteten Abschnitte geleitet zu werden. Der erste Gerettete wurde von Helfern gestützt aus dem Berg geführt, wie auf CNN-Videos zu sehen war. Die weiteren vier Männer sollen nun nacheinander folgen.

Sie alle waren seit zehn Tagen hunderte Meter vom Höhleneingang entfernt gefangen, ohne ausreichende Sanitäreinrichtungen oder trockene Bereiche. Ihre gesundheitliche Verfassung wird als angeschlagen beschrieben. Trotz des ersten Erfolgs bleibt die Situation für zwei weitere Vermisste dramatisch. Rettungskräfte haben bereits etwa 95 Prozent des Tunnelsystems abgesucht, ohne jegliche Spur von ihnen zu finden.

Erfahrenen Tauchern zufolge gibt es in den unzugänglichen Teilen der Höhle keine trockenen Rückzugsräume, in denen Menschen länger als wenige Stunden hätten überleben können. Daher gelten die beiden Männer mit hoher Wahrscheinlichkeit als tot. Die Suche wird dennoch fortgesetzt, bis alle Bereiche überprüft sind. Währenddessen warten Familienangehörige an der Höhle und erleben die Zeit der Ungewissheit.

Eine Ehefrau äußerte gegenüber CNN ihre Erleichterung, dass ihr Mann lebend geborgen wurde, und berichtete von schlaflosen Nächten seit dem Unglück. Die international koordinierte Rettungsaktion zeigt einmal mehr die Risiken des illegalen Goldabbaus in abgelegenen Regionen Südostasiens und die Gefahren durch plötzliche Wetterumschwünge. Die Rettung in Laos weckt Erinnerungen an die gelungene Bergung des Jugendfußballteams aus der Tham-Luang-Höhle in Thailand vor vier Jahren.

Damals wurden alle zwölf Jungen und ihr Trainer nach wochenlanger Gefangenschaft lebend gerettet, nachdem ein thailändischer Taucher bei den Vorbereitungen ums Leben kam. Mehrere der damals beteiligten Experten sind auch jetzt in Laos im Einsatz, darunter der Finne Mikko Paasi, der die Koordination unterstützt. Diese Kontinuität zeigt, wie spezialisiert und vernetzt die internationale Höhlenrettungsgemeinschaft ist. Gleichzeitig unterstreicht der aktuelle Fall, dass solche Einsätze immer mit großen Risiken verbunden sind - sowohl für die Eingeschlossenen als auch für die Helfer.

Die engen, überfluteten Gänge stellen extreme Anforderungen an Material und Menschen. In Laos kamen zusätzlich die Isolation des Fundorts und die Wetterbedingungen hinzu, die den Einsatz von Hubschraubern und schwerem Gerät erschwerten. Insgesamt ist die Rettung der Goldsucher ein komplexes und emotional bewegendes Ereignis. Sie verdeutlicht die prekäre Lage von Arbeitern in illegalen Minen, die oft aus wirtschaftlicher Not heraus handeln und lebensgefährlichen Bedingungen ausgesetzt sind.

Während der erste Erfolg gefeiert wird, bleibt die Tragödie für zwei Männer und ihre Familien unausweichlich. Die Rettungsaktion dauert an, bis alle vier verbliebenen Männer sicher geborgen sind. Die involvierten Organisationen, darunter die laotische Rettungsgruppe Rescue Volunteer for People und internationale Höhlentaucher, leisten dabei Schwerstarbeit unter enormem Zeitdruck. Ihr Einsatz wird von Zuschauern weltweit verfolgt, die auf positive Nachrichten hoffen





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