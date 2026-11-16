Erster Familienbericht Luzern: Statistische Analyse von Haushalt, Arbeit und Betreuung

Der Kantonsfamiliebericht Luzern stellt fest, dass knapp die Hälfte der Bevölkerung in Familienhaushalten lebt. Der Bericht analysiert Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und Finanzen.

Knapp die Hälfte der Einwohner des Kantons Luzern lebt in Haushalten, die als Familien definiert werden. Dieser Befund ist das zentrale Ergebnis des ersten Familieberichts, den der Kanton Luzern veröffentlicht hat. Das Dokument bietet erstmals eine umfassende statistische Gesamtschau über die vielfältigen Lebensbedingungen von Familien in der Region.

Statistische Gesamtübersicht und Haushaltsstrukturen

Der veröffentlichte Bericht beleuchtet die komplexe Zusammensetzung der familiären Lebenssituationen im Kanton. Er beschreibt detailliert, in welchen unterschiedlichen Konstellationen Luzerner Familien zusammenleben. Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei die Bereiche Arbeit, Betreuung und Finanzen. Diese drei Säulen bilden den Rahmen, um den aktuellen Stand der familialen Lebensrealitäten zu verstehen.

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Die statistischen Erhebungen zeigen, wie sich die Lebenssituation der Familien im Kanton konkret gestaltet. Der Bericht macht die Vielfalt des familiären Zusammenlebens sichtbar und quantifiziert die Verteilung auf verschiedene Haushaltstypen. Die Daten bilden die Grundlage für eine fundierte Diskussion über die sozialen Strukturen in der Schweiz.

Schwerpunkte: Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Aufteilung von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung. Es wird untersucht, wie viele Mütter und Väter im Kanton erwerbstätig sind. Die Analyse geht darüber hinaus und beleuchtet, wie sich Paare die Arbeitsteilung konkret aufteilen.

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Zudem wird untersucht, welche Angebote die Familien in Anspruch nehmen. Die Nutzung der bestehenden Betreuungsmöglichkeiten wird detailliert dargestellt. Die Daten zeigen auf, wo Engpässe bestehen und wie das Angebotssystem der Betreuung durch die Familien wahrgenommen wird.

Finanzielle Mittel und Unterstützungsstrukturen

Neben der Arbeitsverteilung analysiert der Bericht die finanziellen Mittel, die den Familien zur Verfügung stehen. Es wird geprüft, welche Ressourcen für den Unterhalt und die Betreuung verfügbar sind. Der Fokus liegt dabei auf familiären Belastungssituationen.

Parallel dazu werden die bestehenden Unterstützungsangebote detailliert beleuchtet. Der Bericht gibt Aufschluss darüber, welche Hilfestellungen im Kanton verfügbar sind. Die Kombination aus finanzieller Lage und Unterstützungsbedarf ergibt ein vollständiges Bild der sozialen Sicherheit von Familien.

Integration in den Sozialbericht und politische Diskussion

Der Familienbericht bildet den ersten Teil des neuen Luzerner Sozialberichts. Er entstand im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit der Dienststelle Soziales und Gesellschaft des Kantons Luzern. Die Daten wurden von Fachleuten der Statistik und der Praxis aufbereitet.

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Als zweiter Teil des Gesamtwerks folgt im Jahr 2028 ein weiterer Bericht. Damit wird eine langfristige Beobachtung der sozialen Entwicklungen im Kanton gesichert. Die aktuelle Sitzung am LUSTAT Meeting steht ganz im Zeichen des Themas Familien.

Auf Basis des ersten Familienberichts werden dort aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen diskutiert. Anwesend sind Fachpersonen aus der Praxis und der Statistik sowie die Regierungsrätinnen Michaela Tschuor und Ylfete Fanaj. Gemeinsam erörtern sie mögliche Massnahmen für die Zukunft.