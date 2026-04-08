Erster Airbus A350-1000 von Lufthansa in Toulouse gesichtet: Auslieferung verzögert sich

In Toulouse wurde der erste Airbus A350-1000 für Lufthansa gesichtet. Die Auslieferung verzögert sich voraussichtlich. Der neue Flugzeugtyp soll in München stationiert werden.

Bei Airbus in Toulouse sind Bilder des ersten Airbus A350-1000 der Lufthansa aufgetaucht. Das Flugzeug, welches derzeit die vorübergehende Testkennung F-WNZY trägt und lediglich den Kranich auf dem Heck zeigt, befindet sich noch im unfertigen Zustand. Es fehlen derzeit noch die Triebwerke und die finale Lackierung des Rumpfes. Diese temporäre Registrierung wird von Airbus während der Testphase und bis zur Auslieferung verwendet.

Nach der Übergabe an Lufthansa erhält das Flugzeug dann seine endgültige Kennung. Zuvor wurde diese Kennung bereits für verschiedene A350-900 Flugzeuge genutzt, unter anderem von Asiana, Singapore Airlines und Virgin Atlantic. Die Sichtung des ersten A350-1000 in Toulouse markiert einen wichtigen Meilenstein für Lufthansa, die insgesamt 15 Exemplare dieses größten A350-Modells fest bestellt hat und Optionen für bis zu 25 weitere Flugzeuge hält. Die Auslieferung des ersten Flugzeugs, ursprünglich für April 2026 geplant, könnte sich nun bis Herbst 2026 oder sogar Anfang 2027 verzögern. Die neuen Flugzeuge sollen am Flughafen München stationiert werden.\Die Auslieferung des ersten A350-1000 an Lufthansa verzögert sich voraussichtlich. Der aktuelle Zeitplan sieht eine Übergabe im Herbst 2026 oder Anfang 2027 vor, während ursprünglich April 2026 angedacht war. Die Flugzeuge werden in München stationiert, was die Bedeutung des Flughafens für Lufthansa weiter stärkt. Dieser Schritt ist Teil einer größeren Flottenerneuerung und -erweiterung, mit der Lufthansa ihre Position im hart umkämpften Markt der Langstreckenflüge ausbauen möchte. Die Entscheidung für den A350-1000 unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft für moderne, effiziente und umweltfreundlichere Flugzeuge. Die Einführung dieses Flugzeugtyps wird auch Auswirkungen auf die Streckenplanung und das Angebot für die Passagiere haben, da die A350-1000 größere Reichweiten und eine höhere Kapazität bietet. Diese Investition zeigt das Vertrauen von Lufthansa in die Zukunft des Luftverkehrs und die steigende Nachfrage nach Langstreckenverbindungen.\Neben der Sichtung des A350-1000 in Toulouse gab es noch weitere interessante Entwicklungen in der Luftfahrtbranche. So wird die Errichtung eines neuen Piers am Terminal 1 des Münchner Flughafens, mit einer Fläche von 95.000 Quadratmetern, Ende April fertiggestellt. Ein Zeitraffervideo gibt Einblicke in die siebenjährige Bauzeit. Außerdem hat das Unternehmen Sonex Aircraft, welches seit 1998 Selbstbaukits für Flugzeuge herstellte, Insolvenz angemeldet. Der Inhaber wandte sich in einem emotionalen Video an seine Kunden. Zudem gibt es Neuigkeiten im Bereich des Sponsorings: Emirates engagiert sich als Sponsor des FA Cup und ist dadurch auf den Trikots präsent. Diese Ereignisse zeigen die Dynamik und die ständigen Veränderungen in der Luftfahrtindustrie, von der technologischen Weiterentwicklung und Flottenerneuerung bis hin zu wirtschaftlichen Herausforderungen und neuen Partnerschaften





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