Erste Sichtung der Asiatischen Hornisse in Frauenfeld - Stadt ruft zur sofortigen Meldung auf

Die invasive Asiatische Hornisse wurde erstmals in Frauenfeld gesichtet. Die Stadt verwiesen auf die Gefahr für Bienen und Menschen, startete sofortige Fachmaßnahmen und fordert die Bevölkerung zu umgehender Meldung auf.

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) hat in den letzten Jahren kontinuierlich ihr Verbreitungsgebiet in der Schweiz ausgedehnt und ist nun erstmals im Kantonshauptort Frauenfeld nachgewiesen worden.

Die Stadtverwaltung hat am Freitagmittag eine offizielle Mitteilung veröffentlicht, in der sie über den Fund eines einzelnen Hornissenindividuums berichtet, das sofort von Fachkräften entfernt wurde. Die Meldung stammte von einem Bürger, der das Insekt in einem privaten Garten gesichtet hatte. Nach Eingangsbestätigung leitete die Stadt ein spezialisiertes Fachteam ein, das die Umgebung systematisch nach weiteren Nesten absuchte und bereits vorhandene Nester fachgerecht beseitigte.

Die Behörde betont, dass die schnelle Reaktion entscheidend sei, um ein mögliches Anwachsen der Population zu verhindern und die heimische Artenvielfalt zu schützen. Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art, die ursprünglich aus Südostasien stammt und in den vergangenen Jahren in mehreren europäischen Ländern etablierte Bestände aufgebaut hat.

Ihr Hauptnachteil für die einheimische Fauna liegt in der breiten Palette ihrer Beutetiere: Neben Wildbienen, Honigbienen und anderen solitären Bestäubern greift sie auch andere nützliche Insekten an, die für die Bestäubung von Feld- und Gartenpflanzen unverzichtbar sind. Durch den gezielten Raub von Bienen kann die Hornisse langfristig die Bestäubungsleistungen stark beeinträchtigen und damit ökologische und ökonomische Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Stadt Frauenfeld weist in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass insbesondere im Frühling die Hornissen ihre ersten Nester bauen, häufig an geschützten Standorten wie dichten Hecken, Dachvorsprüngen, Mauerdurchbrüchen oder sogar auf Spielplätzen. Erkennungsmerkmale sind der dunkelbraune bis schwarze Körper, die auffallend gelb gefärbten Beinenden sowie das relativ große Volumen im Vergleich zu einheimischen Wespenarten. Um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren, ruft die Stadt Frau­en­feld dazu auf, jede Sichtung unverzüglich zu melden.

Besonders bei Gartenarbeiten, beim Aufräumen von Laub oder beim Spielen im Freien sollten Bürgerinnen und Bürger wachsam sein, da ein versehentliches Stören eines Hornissennestes zu einer aggressiven Verteidigungsreaktion führen kann, die mit schmerzhaften Stichen verbunden ist. Die Fachleute, die im Auftrag der Gemeinde arbeiten, verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um Nester zu lokalisieren, zu sichern und zu entfernen, ohne die Umgebung zu gefährden.

Im Thurgau insgesamt nimmt die Verbreitung der Asiatischen Hornisse weiter zu: In Weinfelden wurde bereits ein Nest entdeckt, was bei Imkerinnen und Imkern Besorgnis auslöste. Die Imkerei ist besonders gefährdet, da die Hornissen nicht nur Adultbienen, sondern auch Larven und Vorräte im Bienenstock angreifen können. Die Behörden arbeiten deshalb eng mit den Imkerverbänden zusammen, um Schutzmaßnahmen zu entwickeln, darunter das Anbringen von Hornissennetzzäunen und das Einsetzen von Fallen, die jedoch mit Bedacht eingesetzt werden müssen, um Nichtzielarten zu schonen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Präsenz der Asiatischen Hornisse in Frauenfeld ein Warnsignal für die gesamte Region darstellt. Die Kombination aus rascher Ausbreitung, Belastung der heimischen Bestäuberpopulationen und potenziellen Gefahren für Menschen erfordert ein koordiniertes Vorgehen von Behörden, Fachleuten und der Bevölkerung. Durch frühzeitige Meldungen, gezielte Kontrollen und Aufklärungsarbeit kann das Risiko eines großflächigen Befalls verringert werden. Die Stadt bleibt wachsam und wird weitere Informationen zur Beobachtung und Bekämpfung der Hornisse bereitstellen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen





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