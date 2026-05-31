Erste Late-Night-Show im Häggenschwiler Bären: Ein voller Erfolg

Die erste Late-Night-Show im Häggenschwiler Bären war ein voller Erfolg. Die Gäste blieben im Vorfeld geheim, was den Abend noch spannender machte. Die Show war geprägt von humorvollen Momenten, aber auch von ernsthaften Gesprächen.

Die erste Late-Night-Show im Häggenschwiler Bären war ein voller Erfolg. Unter anderem waren ESC-Teilnehmer Remo Forrer und Moderatorin Sabine Bianchi zu Gast. Der Abend war geprägt von humorvollen Momenten, aber auch von ernsthaften Gesprächen.

Die Gäste blieben im Vorfeld geheim, was den Abend noch spannender machte. Als erste Gästin trat Sabine Bianchi aufs Sofa und wurde ausgequetscht. Sie erzählte von ihrer Anfangszeit beim Fernsehen und kommentierte Bilder aus ihrer Vergangenheit. Remo Forrer, ESC-Teilnehmer von 2023, zeigte Humor und machte jede Absurdität mit.

Er erzählte von seiner Zeit bei The Voice of Switzerland und seinem ESC-Abenteuer. Als Höhepunkt verzauberte er das Publikum mit seiner gefühlvollen Stimme. Danach ging es hoch hinaus mit Bergführer Hampi Schoop, der mit Philipp Langenegger auf das Matterhorn ging. Bei den Bildern fragte man sich, ob das KI war.

Levi Fitze, ein junger Fotograf, zeigte seine Bilder und seine Leidenschaft für die Ornithologie. Der Abend überraschte und begeisterte das Publikum. Es applaudierte frenetisch und war voll des Lobes. Die Gastgeberin Patricia Spirig strahlte übers ganze Gesicht und fand die Mischung aus Komik und Ernsthaftigkeit genial. Auch Philipp Langenegger kann sich eine Fortsetzung gut vorstellen





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