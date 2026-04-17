Erste Erfolge in der Rehabilitation nach Brandkatastrophe von Crans-Montana

Drei Monate nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana vermeldet die Suva erste positive Ergebnisse in der Rehabilitation der Verletzten. 16 Patienten konnten entlassen werden und finden zurück in ihren Alltag.

Drei Monate nach der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana im Kanton Wallis ziehen die Suva-Kliniken eine erste positive Zwischenbilanz in der Rehabilitation der Betroffenen. Insgesamt konnten bereits 16 Verletzte aus den spezialisierten Einrichtungen in Sitten (VS) und Bellikon (AG) entlassen werden.

Diese Patientinnen und Patienten sind nach Angaben der Suva-Kliniken weitgehend in ihren Alltag zurückgekehrt. Viele haben ihre beruflichen oder schulischen Tätigkeiten wieder aufgenommen und finden schrittweise in ihr gewohntes Lebensumfeld zurück.

Diese ersten Rehabilitationserfolge unterstreichen eindrucksvoll die Bedeutung einer frühzeitigen und hochspezialisierten Betreuung auf dem schwierigen Weg zurück ins Leben nach solch einem einschneidenden Brandereignis. Die bisherigen Rückmeldungen aller involvierten Stellen bestätigen eine reibungslose und gut funktionierende Koordination, die von der Erstversorgung über die Akutbehandlung bis hin zur langfristigen Rehabilitation reicht.

Die Abläufe sind klar strukturiert, und die Beteiligten arbeiten eng und abgestimmt zusammen, um den bestmöglichen Heilungsverlauf für jeden einzelnen Patienten zu gewährleisten. Laut Gianni R. Rossi, CEO der Suva-Kliniken, ist dies ein Beweis für die Effizienz und das Engagement des gesamten medizinischen Personals.

Die fortlaufende Rückführung von im Ausland behandelten Patienten wird ebenfalls fortgesetzt, um sicherzustellen, dass alle Betroffenen die bestmögliche Versorgung in der Schweiz erhalten. Die Suva-Kliniken stellen sich auf weitere Herausforderungen ein und gehen derzeit davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten voraussichtlich rund 15 neue Patientinnen und Patienten mit schweren Verbrennungen, die mehr als 70 Prozent ihrer Körperoberfläche betreffen, aufgenommen werden können.

Diese Situation erfordert weiterhin höchste Sorgfalt und spezialisierte Expertise. Aktuell werden noch acht Patientinnen und Patienten mit Verbrennungen an fünfzig bis siebzig Prozent ihrer Körperoberfläche von hoch spezialisierten Teams in den Kliniken intensiv betreut. Die kontinuierliche medizinische und therapeutische Begleitung dieser schweren Fälle ist von entscheidender Bedeutung für ihre Genesung und zukünftige Lebensqualität.

Die Dankbarkeit und Zufriedenheit der entlassenen Patienten und ihrer Angehörigen bestärken die Suva-Kliniken in ihrer wichtigen Mission, Menschen nach schweren Unfällen und Verletzungen auf ihrem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu unterstützen. Die Erfahrungen aus dieser Katastrophe werden zudem kontinuierlich analysiert, um Präventionsmaßnahmen zu stärken und die Notfallversorgung weiter zu optimieren.

Die Hoffnung auf eine vollständige Genesung der noch in Behandlung befindlichen Patienten ist groß, und das engagierte Personal setzt alles daran, diese Hoffnung zu erfüllen. Die Solidarität und Unterstützung, die seitens der Öffentlichkeit und verschiedener Organisationen erfahren wurde, sind ebenfalls von unschätzbarem Wert für den Heilungsprozess der Betroffenen und ihrer Familien





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