Erste Biberburg im Kanton Basel-Stadt seit langem entdeckt: Hoffnung auf Nachwuchs in den Langen Erlen

Erstmals seit vielen Jahren wurde in den Langen Erlen im Kanton Basel-Stadt eine Biberburg entdeckt. Zwei Biber wurden in Fotofallen gesichtet, und die Hoffnung auf Nachwuchs wächst. Experten betonen die Bedeutung von Rücksichtnahme für das friedliche Zusammenleben von Mensch und Tier.

In den Langen Erlen im Kanton Basel-Stadt wurde eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht: die erste Biber burg seit langer Zeit. Dieses Zeichen einer neu etablierten Biber population in der städtischen Umgebung erfreut Naturschützer und Wildbiologen. Zwei der scheuen Nagetiere konnten durch Fotofallen identifiziert werden, und es besteht die Hoffnung auf baldigen Nachwuchs, da die Paarungs- und Setzzeit der Biber zwischen April und Juni liegt.

Die entdeckte Struktur ist kein einfacher Schlamm- oder Asthaufen, sondern zeugt von einem fleissigen Biberpaar, das sich hier niedergelassen hat. Maria Rohrer, Wildbiologin vom Amt für Wald und Wild beider Basel, bestätigt, dass es zwar immer wieder Spuren von Bibern in den Langen Erlen gab, dies jedoch die erste deutlich erkennbare Biberburg seit vielen Jahren sei. Bei der letzten nationalen Biberbestandserhebung im Jahr 2022 wurden im Kanton Basel-Stadt insgesamt 10 Biber in zwei Familienrevieren gezählt, die sich auch auf den benachbarten Kanton Basel-Landschaft erstrecken. Insgesamt leben im Raum Basel-Land und Basel-Stadt über 40 Biber. Im Nachbarland Deutschland, entlang der Wiese, sind Biberbauten und -reviere schon länger bekannt und die Tiere dort häufiger anzutreffen. Der Fund in den Langen Erlen stellt somit eine besondere Neuentdeckung dar. Die Aufstellung von Fotofallen in den Wintermonaten hat zur Sichtung von mindestens zwei erwachsenen Bibern geführt. Auch die Grösse der Biberburg lässt auf mindestens zwei Exemplare schliessen, die wahrscheinlich ein Paar bilden. Die Möglichkeit von Nachwuchs in den Langen Erlen wird durch den Zeitpunkt der Entdeckung zusätzlich beflügelt. Biber sind monogame Tiere und bringen pro Wurf im Durchschnitt zwei bis vier Junge zur Welt. Sobald die ältesten Nachkommen ihr Geburtsrevier verlassen, machen sie sich auf die Suche nach einem eigenen Territorium zur Familiengründung. Die Grösse eines Biberrevieres variiert stark und hängt von Faktoren wie der Biberdichte, der Verfügbarkeit von Gehölzen und den Lebensraumbedingungen ab, einschliesslich der Gewässerstruktur und der Uferbeschaffenheit. Für den potenziellen Nachwuchs der Basler Biberfamilie könnte die Suche nach einem neuen Revier innerhalb des Kantons Basel-Stadt eine Herausforderung darstellen. Rohrer erklärt, dass das Potenzial für eine Biberbesiedlung entlang des Rheins und seiner Seitengewässer in Basel-Stadt begrenzt ist, da diese stark verbaut oder sogar unterirdisch verlaufen. Obwohl einige abwandernde Jungbiber versuchen könnten, sich dort zu etablieren, ist ihr langfristiger Erfolg unwahrscheinlich. Ihre Reise wäre anstrengend und gefährlich, da Biber Hindernisse von nur 30 bis 40 Zentimetern Höhe nicht überwinden können und Gefahren wie Autos oder Schiffsschrauben ausgesetzt wären. Die Biberburg selbst ist für aufmerksame Spaziergänger gut erkennbar, die darauf achten müssen, nicht darüber zu stolpern, da sie sich praktisch auf einem Weg befindet. Daher ist Rücksichtnahme von grösster Bedeutung. Besucher werden gebeten, die Biberburg nicht zu betreten, in Bibergebieten vorsichtig zu sein, Abstand zu halten und Hunde an der Leine zu führen. Veränderungen im Gebiet sind zu vermeiden und Biber, wie alle Wildtiere, dürfen nicht gefüttert werden. Rohrer betont, dass diese Entdeckung eine wertvolle Gelegenheit für naturinteressierte Baslerinnen und Basler darstellt, beeindruckende Naturerlebnisse zu sammeln. Sofern Rücksichtnahme gewahrt wird, können Menschen und Biber in einem möglichst störungsarmen Nebeneinander von Erholungsnutzung und Wildtierlebensraum koexistieren. Eine historische Verbindung zur Natur gibt es auch durch die berühmte Bibermama Justine, die 2013 im Basler Zoo auftauchte und in der Reinacher Heide über ein Jahrzehnt lang eine Grossfamilie aufzog. Zwei Zeitzeugen erinnern sich an ihr Leben





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