Japanischer Alpinist und nepalesischer Guide erreichen den Mustang Himal II. Zwei Erstbesteigungen in einem Zeitraum von wenigen Tagen im Himalaya.

Der japanische Fotograf und Alpinist Naoki Ishikawa hat gemeinsam mit den nepalesischen Bergführern Ashish Gurung und Dipan Gurung eine bemerkenswerte Leistung im Himalaya vollbracht. Die dreiköpfige Expedition erreichte den 6150 Meter hohen Gipfel des Mustang Himal II, was einer historischen Erstbesteigung gleichkam. Dieser Erfolg markiert einen signifikanten Moment in der Geschichte des Extremalpinismus und unterstreicht die anhaltende Entdeckerlust in den unwirtlichen Regionen Nepals.

Naoki Ishikawa erklimmt zwei Gipfel in kurzer Zeit

Naoki Ishikawa und Ashish Gurung etablierten sich in der alpinen Weltgeschichte, indem sie innerhalb weniger Tage zwei unterschiedliche Gipfel als Erste bestiegen. Nachdem der Mustang Himal II erklommen wurde, gelang den beiden Akteuren kurz darauf die Erstbesteigung des benachbarten Mansail East. Dieser Berg erreicht eine Höhe von 6186 Metern und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Mustang Himal II. Die Doppel- Erstbesteigung ist ein rares Ereignis, das hohe physische und mentale Anforderungen an die Sportler stellt und eine präzise Planung sowie exzellente Teamdynamik voraussetzt.

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Rund 400 Berge sind für Expeditionen zugänglich

Obwohl die Alpen oft als vollständig erschlossen gelten, verbirgt sich im Himalaja eine immense Zahl unbestiegener Gipfel. In Nepal sind von den über 1300 identifizierten Bergen, die eine Höhe von über 5500 Metern erreichen, lediglich rund 400 offiziell für Expeditionen freigegeben. Diese statistische Einschränkung zeigt, dass ein Großteil der hohen Berge im Land politisch oder kulturell vom Bergsport ausgeschlossen ist. Die restlichen, nicht zugelassenen Berge bleiben oft unberührt, nicht aus mangelndem Interesse, sondern aufgrund strenger behördlicher Vorgaben.

Politik und Kultur begrenzen den Bergsport

Die Unbestiegenheit vieler hoher Gipfel ist häufig das Ergebnis politischer, kultureller und geografischer Hürden. Im Königreich Bhutan ist das Bergsteigen über 6000 Meter seit 1994 gesetzlich verboten, da die hohen Gipfel als Sitz von Schutzgottheiten verehrt werden. Dadurch gilt der Gangkhar Puensum mit 7570 Metern bis heute als der höchste unbestiegene Berg der Erde. Auch in Nepal existieren religiöse Tabus, die das Besteigen bestimmter Berge verhindern, wie beim Machhapuchhre, der dem Gott Shiva geweiht ist und für den keine Genehmigungen erteilt werden.

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Extremlogistik im fernen Westen Nepals

Neben kulturellen Restrictions spielen auch geografische Faktoren eine entscheidende Rolle für den Zugang zu abgelegenen Regionen. Während der Bergtourismus stark auf bekannte Gebiete wie das Khumbu-Tal um den Mount Everest konzentriert ist, erfordert die Erschließung des fernen Westens Nepals immense Anstrengungen. Expeditionen in diese abgelegenen Gebiete benötigen teure Sonderbewilligungen für Sperrgebiete. Zudem sind tagelange Fußmärsche und eine aufwendige Logistik ohne bestehende Infrastruktur notwendig, um zu den Zielgipfeln zu gelangen.

Historischer Kontext der Achttausender

Während alle 14 Achttausender der Welt bereits bis 1964 erstmals bestiegen wurden, existieren in den Höhenlagen zwischen 5500 und 7500 Metern noch zahlreiche weite Flecken. Diese Bereiche bieten noch immer Potenzial für neue Erstbesteigungen, wie das Beispiel von Naoki Ishikawa und Ashish Gurung zeigt. Selbst am dritthöchsten Berg der Welt, dem Kangchendzönga mit 8586 Metern, respektieren die meisten Seilschaften traditionell die lokalen Traditionen, indem sie wenige Meter unterhalb des höchsten Punktes umkehren. Diese kulturelle Sensibilität ist ein wesentlicher Faktor für die Unbestiegenheit mancher Gipfel.