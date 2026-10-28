Eine konkrete Untersuchung aller europäischen Pilotinnen und Piloten offenbart alarmierende Zahlen zu Müdigkeit und Sekundenschlaf in der Luftfahrtbranche. Die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage zeigen zunehmend gefährliche Praktiken und mangelnde Managementaussagen in Bezug auf die Maßnahmen, die zur Vermeidung von Müdigkeitsrisk bestehen.

Die neueste Befragung, die sich an rund siebentausend Pilotinnen und Piloten europäischer Fluggesellschaften richtet, liefert alarmierende Daten zur Erschöpfung in der Luftfahrt. Laut den Ergebnissen berichten 24 Prozent der Befragten, dass sie trotz starker Müdigkeit weiterhin fliegen.

Wo die meisten Fluggesellschaften noch auf die Konsequenzen der beruflichen Erschöpfung hinweisen, haben fast ein Viertel die Warnungen ignoriert und sich gegenüber ihren Vorgesetzten nicht krankgeschrieben. Enthüllt die Umfrage stellt fest, dass 25 Prozent der Angestellten in den Wochen vor der Befragung mindestens einmal "Sekundenschlaf" - eine flüchtige, fünf bis zehn Sekunden lange Schläfchen im Cockpit - erlebt haben.

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Regionale Unterschiede bei der Müdigkeit im Cockpit

Besonders stark ist dieses Phänomen bei Pilotinnen und Piloten von Fluggesellschaften mit Sitz in Irland, Malta und anderen deutschsprachigen Ländern, in denen die höchsten Raten von Kurzschlafreported wurden. Gegenüber den Fluggesellschaften, die klarere Regeln für Müdigkeitsmanagement aufgestellt haben, erleben Piloten der spanischen Luftfahrtbranche mit Abstand mehr Schwierigkeiten. Wie die Zahlen zeigen, arbeiten bei den spanischen Airlines beinahe jeder zweite Pilot trotz Müdigkeit.

Enthalten die gleiche Tendenz in irischen und französischen Unternehmen, in denen jedes dritte Mitglied des Cockpits einen Zustand von Müdigkeit trotz kritischem Komfort demonstriert. Im Gegensatz dazu lag das Auftreten der sogenannten Sekundenschlafereignisse bei den britischen Airlines deutlich niedriger - hier war es nur jeder zehnte Pilot. Ein besonders verheerender Aspekt der Umfrage ist, dass sich kurzes Arbeiten mit Müdigkeit innerhalb der Betriebspraxis mit Konsequenzen seitens des Managements überschneidet.

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Angst vor Repressalien verhindert krankmeldung

Etwa die Hälfte aller Befragten gibt an, dass sie Angst haben, negative Folgen zu erleben, falls sie sich krankmelden. Nur 12 Prozente legen nahe, dass sie sich keine Sorgen um Repressalien machen. Diese Befürchtungen verdeutlichen die Gefahr, welche ein papierloses Arbeiten mit Müdigkeit mit sich bringt und steuern die Notwendigkeit, klare, nicht bestrafende Richtlinien für den Umgang mit geistiger Erschöpfung zu etablieren.

Die Verantwortlichen für die Fluggesellschaften sollten demnach Maßnahmen ergreifen, die dafür sorgen, dass Menschen, die sich wegen Müdigkeit als dienstunfähig melden, nicht benachteiligt oder sanktioniert werden. Ebenfalls dringlich wird die Forderung der Befragten, dass die Unternehmen die bestehenden Regeln zum Müdigkeitsmanagement nicht verschärfen sollten, sondern vielmehr an Sicherheitsmaßnahmen festhalten und klare Meldewege schaffen. Für die Luftfahrtbranche als Ganzes bedeutet diese Umfrage, dass die Stimmung über Müdigkeit und die Arbeitsverpachtung nicht weniger ernst zu nehmen ist.

Dringende Notwendigkeit zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen

In einer Zeit, in der der Flugbetrieb immer komplexer und die Aufgabe an Pilotinnen und Piloten immer anspruchsvoller wird, kommt dem Thema Desensibilisierung der gesetzlichen Bestimmungen und eventuelle asymmetrische Risiken der an eines unverzichtbaren. Nicht zuletzt betont die Umfrage, dass ein hohes Maß an regionaler Verantwortung und einer Notwendigkeit die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ein lebenswerter und sicherer Flug, sowohl für die Mitarbeiter in den Kabinen als auch für die Passagiere - niedergeschlagen - kooperieren Hand in Hand.

Daher sollten Fluggesellschaften weltweit alarmieren und nachhaltige Maßnahmen entwickeln, die den Luftverkehr vor einer potentialen Einflusstung der geistigen Erschöpfung schützen und damit die Sicherheit des gesamten Reiseverkehrs erhöhen.