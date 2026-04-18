Erpressung von Hipp: Babynahrung mit Rattengift bedroht

Unbekannte drohen dem Babynahrung-Hersteller Hipp mit der Verunreinigung von Produkten mit Rattengift und fordern Lösegeld. Mehrere Supermärkte in Österreich und Tschechien sind betroffen, eine Filiale in Eisenstadt und zwei in Tschechien wurden identifiziert. Das Unternehmen ruft vorsorglich alle Gläschen des betroffenen Produkts zurück und warnt vor Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt intensiv.

Österreichische Behörden stehen vor einem besorgniserregenden Fall von Erpressung : Unbekannte drohen dem renommierten Babynahrung -Hersteller Hipp damit, Produkte mit Rattengift zu verunreinigen, um Lösegeld zu erpressen.

Laut Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) sind von dieser perfiden Bedrohung drei Supermärkte in Österreich und Tschechien betroffen. Die Polizei im österreichischen Bundesland Burgenland hat umgehend mit Hochdruck Ermittlungen aufgenommen, um die Täter ausfindig zu machen und weitere Gefahren abzuwenden.

Ein Sprecher von Hipp sprach von einem externen kriminellen Eingriff und betonte eindringlich die potenzielle Lebensgefahr: Der Verzehr eines kontaminierten Gläschens könne für Säuglinge und Kleinkinder tödlich sein. Das Unternehmen reagierte umgehend und rief bereits am Freitagabend das gesamte Sortiment aus den österreichischen Spar-Supermärkten zurück.

Die Supermarktkette nahm daraufhin über Nacht sämtliche Gläschen aus den Regalen, um eine Ausbreitung möglicher Verunreinigungen zu verhindern. Die Ages bestätigte inzwischen, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Spar-Filiale in Eisenstadt in Österreich sowie zwei Tesco-Filialen in Tschechien von der Drohung betroffen waren.

Konkret handelte es sich um das Produkt Karotte mit Kartoffel in der 190-Gramm-Packung. Die manipulierten Gläschen sollen durch einen weißen Aufkleber mit einem roten Kreis gekennzeichnet gewesen sein. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass unter den in Österreich aus den Regalen genommenen Gläschen kein manipuliertes Produkt gefunden wurde.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass bereits vor der polizeilichen Intervention manipulierte Gläschen von Konsumenten gekauft worden sein könnten. Daher ergeht dringender Aufruf an alle Eltern, ungenutzte Gläschen des betroffenen Produkts vorsorglich in den Supermarkt zurückzubringen. Ferner werden Eltern gebeten, sich bei der Polizei zu melden, falls ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen sein sollte, um potenzielle Beweismittel zu sichern.

Die Ages erläuterte zudem die möglichen gesundheitlichen Folgen einer Rattengift-Verunreinigung: Wirkstoffe in Rattengiften können die Gerinnungsfähigkeit des Blutes beeinträchtigen, was zu Symptomen wie Zahnfleischbluten, Nasenbluten, blauen Flecken oder Blut im Stuhl führen kann. Sollten Eltern derartige Symptome bei ihren Kindern feststellen, die zuvor Hipp-Nahrung konsumiert hatten, ist umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Das Familienunternehmen Hipp, dessen Ursprünge über 120 Jahre zurückreichen und das seinen Hauptsitz in Pfaffenhofen, Bayern, hat, ist tief bestürzt über diese kriminellen Machenschaften. Die Geschäftsführung der Hipp Holding AG befindet sich in Sachseln im Kanton Obwalden. Diese hinterhältige Erpressung stellt eine massive Bedrohung für die Lebensmittelsicherheit dar und wirft ernste Fragen bezüglich der Präventionsmaßnahmen und der Reaktion auf solche Vorfälle auf.





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