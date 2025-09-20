Eröffnung des neuen Polizeipostens in Bonstetten: Regierungsrat Fehr weiht Verwaltungszentrum ein

Regierungsrat Mario Fehr eröffnete am Samstagvormittag gemeinsam mit dem Kommandanten der Kantonspolizei Zürich den neuen Polizeiposten im Verwaltungszentrum Heumoos Bonstetten. Die Veranstaltung bot der Bevölkerung die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen, sich über die Polizeiarbeit zu informieren und sich mit den Beamten auszutauschen. Neben Führungen durch den Polizeiposten konnten Besucher auch moderne und historische Polizeifahrzeuge inspizieren. Die Eröffnung unterstreicht das Engagement der Kantonspolizei Zürich für die Sicherheit und das Gemeinschaftsgefühl in der Region.

Am Samstagvormittag hat Regierungsrat Mario Fehr gemeinsam mit dem Kommandanten der Kantonspolizei Zürich den neuen Polizeiposten im kürzlich fertiggestellten Verwaltungszentrum Heumoos Bonstetten eingeweiht. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, an der Eröffnung teilzunehmen und sich ein Bild von den neuen Räumlichkeiten zu machen. Die anwesenden Polizeibeamtinnen und -beamten führten die Besucher durch den Polizeiposten und standen für Fragen zur Verfügung.

Dabei wurden verschiedenste Aspekte der Polizeiarbeit, von der täglichen Routine bis hin zu spezifischen Einsatzgebieten, beleuchtet. Die Eröffnung war ein großer Erfolg und bot eine wertvolle Gelegenheit für die Bevölkerung, die Kantonspolizei Zürich in einer lockeren und informellen Atmosphäre kennenzulernen. Neben den Führungen durch den Polizeiposten gab es auch eine Vielzahl von zusätzlichen Aktivitäten. Im Außenbereich konnten die Besucherinnen und Besucher sowohl einen hochmodernen Patrouillenwagen als auch den historischen Oldtimer, liebevoll „die weiße Maus“ genannt, eingehend inspizieren. Dies ermöglichte einen direkten Vergleich zwischen den verschiedenen Fahrzeuggenerationen und verdeutlichte die kontinuierliche Weiterentwicklung der Polizeitechnik. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, sich mit Angehörigen der Personalgewinnung und der Präventionsabteilung über verschiedene Themen auszutauschen. Interessierte konnten sich über Karrieremöglichkeiten bei der Polizei informieren oder sich über Präventionsmaßnahmen in den Bereichen Einbruchschutz, Verkehrssicherheit und Cyberkriminalität beraten lassen. Die Veranstaltung war nicht nur ein Informationsangebot, sondern auch ein wichtiger Moment der Bürgerbegegnung und des Vertrauensaufbaus. Die Präsenz der Polizei im Verwaltungszentrum Heumoos Bonstetten unterstreicht das Engagement der Kantonspolizei Zürich für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung in der Region. Die Nähe zur Bevölkerung und die transparente Kommunikation sind zentrale Elemente der Polizeiarbeit und tragen dazu bei, das Vertrauen in die Sicherheitskräfte zu stärken. Die Eröffnung des neuen Polizeipostens ist ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls in Bonstetten und Umgebung. Die Veranstaltung unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Bevölkerung. Durch den offenen Dialog und die Möglichkeit, sich auszutauschen, wurde das Verständnis für die Polizeiarbeit gefördert und das gegenseitige Vertrauen gestärkt. Solche Veranstaltungen sind essenziell, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Sicherheit in der Gemeinde zu gewährleisten. Elite Guard – Ihr kompetenter Partner seit 1990 für Berufsbildungen-Sicherheit und Selbstschutz-/DeeskalationsverhaltenSimart Gartenbau GmbH: Kreative Gartengestaltung und Pflege in Brugg AGABR Autospritzwerk in Oftringen AG – Ihre professionelle FahrzeuglackierereiMeier Sanitäre Anlagen GmbH: Meisterhafte Badrenovationen in Schneisingen AGLatinos Reinigung, Oberglatt ZH: Ihr Partner für Wohnungs-, Büro- und Baureinigungstauberhof.ch: Zartes Angus-Beef, frische Eier und vieles mehr direkt vom Bauer





polizeiCH / 🏆 29. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Polizei Bonstetten Eröffnung Regierungsrat Fehr Kantonspolizei Zürich Verwaltungszentrum Sicherheit Gemeinschaft

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Regierungsrat Daniel Oehry trifft Bundesrat Albert Rösti sowie Bundesrat Guy Parmelin und besucht die...Vaduz (ots) - Am Donnerstag, 18. September 2025, traf Infrastruktur- und Bildungsminister Daniel Oehry Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für...

Weiterlesen »

Aargauer Regierung lehnt die Bildungsinitiative abDer Aargauer Regierungsrat stellt sich gegen die Volksinitiative zur Sicherung der Bildungsqualität.

Weiterlesen »

Sicherung von Muriger Trampelpfad laut Regierungsrat nicht zulässigEine bauliche Sicherung des Trampelpfads für Aareschwimmer in Muri ist weder zulässig noch sinnvoll. Das macht der Berner Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Petition deutlich.

Weiterlesen »

Aargauer Regierungsrat lehnt Bildungsinitiative abDer Aargauer Regierungsrat spricht sich gegen die Volksinitiative «Bildungsqualität sichern – JETZT!» aus. Trotz inhaltlicher Zustimmung sieht er keinen Bedarf für eine Verankerung der Forderungen in der Kantonsverfassung.

Weiterlesen »

Basel: Regierungsrat will Personenschifffahrt für 250'000 Franken abgebenDer Regierungsrat will das Angebot der United Waterways AG annehmen und die Personenschifffahrt verkaufen. Die Entscheidung liegt nun beim Grossen Rat.

Weiterlesen »

Sicherung von Muriger Trampelpfad laut Regierungsrat nicht zulässigDie Berner Regierung hat die Petition zur Sicherung des Trampelpfads für Aareschwimmer in Muri BE abgelehnt.

Weiterlesen »