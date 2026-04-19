Erneute zivile Opfer durch russische Drohnenangriffe in der Ukraine, Ukraine antwortet mit Angriffen auf russisches Territorium

Russland hat die Ukraine mit zahlreichen Drohnen angegriffen, was zu zivilen Opfern und Zerstörungen führte. Die Ukraine hat ihrerseits Ziele in Russland angegriffen, darunter eine Rüstungsfabrik.

Bei einer Serie schwerer Drohnenangriffe durch das russische Militär sind in der Ukraine erneut zivile Opfer zu beklagen und erhebliche Schäden entstanden. Insbesondere in der nordukrainischen Region Tschernihiw forderte der Beschuss menschliches Leben. Ein 16-jähriger Jugendlicher kam dabei ums Leben, wie Gouverneur Dmytro Bryschynskyj über den Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Weiterhin wurden vier Personen verletzt, darunter drei Frauen und ein Mann.

Die Zerstörungswut der Drohnen hinterließ eine Spur der Verwüstung in der Region: Sieben private Wohnhäuser wurden beschädigt, drei davon brannten vollständig nieder. Auch ein Verwaltungsgebäude, eine Schule sowie zwei Fahrzeuge fielen den Angriffen zum Opfer. Die Aufnahmen, die vom ukrainischen Rettungsdienst über AP zur Verfügung gestellt wurden, zeigen eindrücklich die Folgen der Attacken, wie beispielsweise einen ausgebrannten PKW, dessen Feuer von Rettungskräften gelöscht wird.

Die ukrainische Flugabwehr meldete, dass das russische Militär während der nächtlichen Offensive insgesamt 236 Drohnen eingesetzt habe. Trotz der Bemühungen, eine Mehrheit dieser Flugobjekte abzufangen, kam es zu Einschlägen an 18 verschiedenen Orten. In der südukrainischen Stadt Cherson wurde eine Person, ein 41-jähriger Mann, verletzt. In Poltawa, einer Stadt in der Zentralukraine, wurde eine Lokomotive zerstört. Glücklicherweise gab es laut Gouverneur Witali Djakiwnytsch in Poltawa keine Verletzten.

Die Eskalation des Konflikts beschränkt sich jedoch nicht nur auf ukrainisches Territorium. Nach offiziellen Angaben wurden in der südrussischen Hafenstadt Taganrog drei Menschen durch einen ukrainischen Raketenangriff verletzt. Auf dem russischen Messenger-Dienst Max berichtete der Gouverneur der Oblast Rostow, Juri Sljussar, von einem Brand, der in einem Lagerhaus ausgebrochen sei. In den sozialen Netzwerken kursieren zudem Bilder und Videos von Bränden, die angeblich von einer Rüstungsfabrik stammen sollen, in der unter anderem Drohnen und deren Komponenten hergestellt werden.

Dieser gegenseitige Schlagabtausch unterstreicht die anhaltende und brutale Natur des seit über vier Jahren andauernden Eroberungskrieges Russlands gegen die Ukraine. Das russische Militär greift seit Beginn der Invasion regelmäßig auch zivile Ziele und die Zivilbevölkerung im Hinterland der Ukraine an. Die Ukraine kontert dieser Aggression mit eigenen Gegenangriffen, die zunehmend tief in russisches Territorium vordringen und dabei neben militärischen Infrastrukturen auch strategisch wichtige Ziele wie die Treibstoffindustrie Russlands ins Visier nehmen.





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