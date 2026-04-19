Erneut mit Rattengift kontaminiertes Babygläschen im Burgenland entdeckt – Polizei sucht nach weiteren Hinweisen

Im österreichischen Burgenland wurde ein weiteres Babygläschen des Herstellers Hipp mit Rattengift kontaminiert aufgefunden. Die Polizei warnt eindringlich vor dem Verzehr und bittet Eltern, verdächtige Produkte zurückzugeben und sich zu melden. Es wird nach möglichen weiteren manipulierten Gläschen gesucht.

Im österreichischen Bundesland Burgenland gibt es Hinweise auf ein weiteres mit Rattengift manipuliertes Babygläschen. Polizei sprecher Helmut Marban bestätigte, dass man Kenntnis davon habe, dass möglicherweise ein zweites Glas in den Umlauf gelangt sein könnte. Zuvor war am Samstag ein erstes kontaminiertes Glas in einem Supermarkt im Burgenland entdeckt worden, wie die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) mitteilte. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es sich wahrscheinlich nur um dieses eine zweite Glas handelt, wie der Polizei sprecher mitteilte. Er verwies auf kriminaltaktische Erkenntnisse, wollte aber keine weiteren Details preisgeben. Dennoch schließt die Polizei weitere Manipulation en nicht aus.

Die manipulierten Gläser lassen sich laut Polizei an einem veränderten Deckel erkennen. Unter dem Glasboden soll sich zudem ein weißer Aufkleber mit einem roten Kreis befinden. Ein Sprecher des Herstellers Hipp hatte bereits zuvor von einem externen kriminellen Eingriff gesprochen und vor dem Verzehr gewarnt, da dieser lebensgefährlich sein könne. Das Unternehmen hatte daraufhin am Freitagabend sein gesamtes Sortiment in allen Spar-Supermärkten in Österreich zurückgerufen, und die Supermarktkette nahm daraufhin die Gläschen über Nacht aus den Regalen.

Anfänglich hatte die Polizei verlautbart, dass sich unter den aus den Regalen genommenen Gläschen kein manipuliertes Produkt befunden habe. Es sei jedoch möglich gewesen, dass vor der Räumung manipulierte Gläser gekauft wurden, sagte ein Polizeisprecher. Am Samstagnachmittag tauchte dann tatsächlich ein manipuliertes Glas in der Ortschaft Schützen am Gebirge im Bezirk Eisenstadt-Umgebung auf. Das Rattengift wurde in einem Hipp-Glas der Sorte Karotten mit Kartoffeln (190 Gramm) nachgewiesen. Aufgrund dieses Fundes werden Eltern dringend aufgefordert, ungenutzte Gläschen in den Supermarkt zurückzubringen und sich bei der Polizei zu melden, falls ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Dies sei auch wichtig, um gegebenenfalls Beweismittel sichern zu können.

Die Wirkstoffe in Rattengiften können laut Ages zu einer verminderten Blutgerinnung führen. Mögliche Symptome sind Zahnfleischbluten, Nasenbluten, blaue Flecken oder Blut im Stuhl. Sollten Eltern solche Anzeichen bei ihren Kindern feststellen, die Hipp-Nahrung konsumiert hatten, wird dringend empfohlen, umgehend einen Arzt aufzusuchen. Das Familienunternehmen Hipp, dessen Ursprünge mehr als 120 Jahre zurückreichen und das in Pfaffenhofen in Bayern gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Sachseln im Schweizer Kanton Obwalden





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