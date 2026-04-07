Erneuerung Tramhaltestelle Marktplatz: Bauarbeiten beginnen mit Auswirkungen auf den ÖV

Umfassende Bauarbeiten an der Tramhaltestelle Marktplatz in Basel starten im April. Ziel ist die barrierefreie Gestaltung und Gleissanierung. Während der Schulsommerferien kommt es zu Tramausfällen und Umleitungen.

Die Erneuerung der Tramhaltestelle Marktplatz in Basel beginnt. Ab Montag, dem 13. April, nehmen das Bau- und Verkehrsdepartement, die Basler Verkehrs-Betriebe ( BVB ) und die Industrielle Werke Basel ( IWB ) gemeinsam die Modernisierungsarbeiten an der Haltestelle in Angriff. Ziel dieser umfassenden Baumaßnahmen ist es, die Haltestelle barrierefrei zu gestalten, sodass Fahrgäste künftig ohne Stufen ein- und aussteigen können.

Neben der Anpassung der Bahnsteige werden die BVB die Gleisanlagen erneuern, während die IWB die Energie- und Wasserleitungen sanieren. Die Haltestelle wird dabei als sogenannte Einfachhaltestelle konzipiert, ähnlich der seit 2021 in Betrieb befindlichen Variante, und wird leicht in Richtung Schifflände verlegt. Zusätzlich verstärkt das Bau- und Verkehrsdepartement die Überdeckung des unterirdisch verlaufenden Birsigs, um die Infrastruktur zu schützen und zu stabilisieren. Die gesamte Baumaßnahme wurde sorgfältig auf das 32. Eidgenössische Jodlerfest sowie auf private Bauvorhaben in der Umgebung des Marktplatzes abgestimmt, um Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Parallel dazu werden bis Ende Juni von der IWB zwischen Stadthausgasse und Hutgasse gegenüber dem Rathaus Energie- und Wasserleitungen sowie eine Fernwärmeleitung in der Hutgasse erneuert. Während der gesamten Bauzeit bleiben der Stadtmarkt und die umliegenden Geschäfte für die Öffentlichkeit zugänglich. Der bisherige Veloabstellplatz auf dem Marktplatz wird während der Bauarbeiten als Lagerfläche für Material und Maschinen genutzt.\Ein wesentlicher Bestandteil der Erneuerungsarbeiten ist die vollständige Sperrung des Trambetriebs zwischen Barfüsserplatz und Schifflände während der Schulsommerferien 2026. Vom 29. Juni bis zum 7. September, also für insgesamt zehn Wochen, werden keine Trams auf dieser Strecke verkehren. In dieser Zeit werden die BVB die Tramgleise zwischen Gerbergasse und Schifflände grundlegend erneuern. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr in Basel. Die Tramlinien 6, 8, 11, 14, 15, 16 und 17 werden umgeleitet, wobei die meisten Linien über den Bahnhof SBB und die Wettsteinbrücke fahren. Die Tramlinien 6 und 11 werden aus dem Kleinbasel kommend direkt zur Schifflände geführt. Die Buslinien 34 und 38 verkehren wie gewohnt zur Schifflände, während die Linien 33 und 36 über den Blumenrain zur Schifflände und weiter zum Claraplatz umgeleitet werden. Die Distribus-Linien werden ihre Wendepunkte beim Universitätsspital haben. Für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste wird ein spezielles Transportangebot innerhalb der Innenstadt eingerichtet, um die Beeinträchtigungen zu minimieren. Detaillierte Informationen zu den Umleitungen werden voraussichtlich Anfang Juni von den BVB bekannt gegeben. Die Haltestelle Marktplatz selbst wird vom 29. Juni bis zum 16. Oktober nicht von den Trams bedient. Um die Bauzeit zu verkürzen und die Auswirkungen auf die Öffentlichkeit zu minimieren, sind die Bauarbeiten in dieser Phase von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 22 Uhr geplant. Der Stadtmarkt wird während der Gleisarbeiten auf einer verkleinerten Fläche stattfinden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.\Die angekündigten Bauarbeiten sind Teil eines umfassenden Modernisierungsprojekts, das darauf abzielt, die Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs in Basel zu verbessern und gleichzeitig die Mobilität der Bevölkerung zu gewährleisten. Die sorgfältige Planung und Abstimmung der verschiedenen Baumaßnahmen, einschließlich der Berücksichtigung von Großveranstaltungen und privaten Bauprojekten, unterstreicht das Bestreben, die Unannehmlichkeiten für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Die vollständige Barrierefreiheit der Haltestelle ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Zugänglichkeit für alle Fahrgäste. Die Koordination der beteiligten Unternehmen, wie BVB und IWB, zeigt das gemeinsame Engagement für eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur. Der Einsatz eines speziellen Transportangebots für mobilitätseingeschränkte Personen während der Bauzeit unterstreicht die soziale Verantwortung der Stadt Basel. Die Baumaßnahmen sind somit ein Beispiel für eine umfassende Strategie zur Verbesserung der Lebensqualität und der Mobilität in der Stadt. Tanja Opiasa, die seit Oktober 2025 das Newsdesk der Basler Zeitung leitet, spielte eine entscheidende Rolle bei der Berichterstattung über diese wichtigen Entwicklungen. Zuvor war sie als Ressortleiterin von 20 Minuten für das Ressort Basel zuständig. Sie schloss ihren BA-Abschluss in Deutsch und Geschichte an der Universität Basel ab und arbeitet seit 2012 im Lokaljournalismus, wodurch sie über fundierte Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten verfügt und die Entwicklungen in Basel aus erster Hand verfolgt





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