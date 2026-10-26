Erneuerung des ZMIS: Kosten steigen auf 193 Mio. Franken - Personalknappheit im Fokus

Die Eidgenössische Finanzkontrolle warnt vor einem Kostenexplosion bei der Modernisierung des zentralen Migrationsinformationssystems. Das Staatssekretariat für Migration fehlt es an Personal, um die veraltete Software zeitnah und effizient zu ersetzen.

Die Erneuerung des zentralen Migrationsinformation ssystems wird nach den neuesten Angaben der Eidgenössischen Finanzkontrolle deutlich teurer, als ursprünglich geplant. Die Kosten für die Modernisierung des ZMIS sollen nun rund 193 Millionen Franken betragen, eine nahezu vierfache Steigerung gegenüber den früheren Schätzungen.

Gleichzeitig weist die Kontrolle darauf hin, dass dem Staatssekretariat für Migration (SEM) das notwendige Personal für die schnelle Umsetzung des Projekts fehlt. Der Migrationsinformationsknotenpunkt, an dem täglich etwa 30 000 Personen in der Schweiz ihre laufenden Asylverfahren abwickeln, ist veraltet und nicht mehr zukunftssicher. Die Spezialisten des SEM sind laut der Finanzkontrolle bereits überlastet; sie sind im Tagesgeschäft so stark eingebunden, dass sie nur noch rund dreißig Prozent ihrer zugesagten Zeit für die Modernisierung aufbringen können.

Also read Bankpersonalverband: Bis zu 12'000 Jobs bei Wegzug der UBS in Gefahr

SEM kritisiert ungenügende Personalberücksichtigung

Der Versuch, externe Berater einzukaufen, würde das budgetierte Budget zusätzlich übersteigen. Das SEM kritisiert die Finanzkontrolle dafür, die zentrale Problematik des fehlenden Personals nicht ausreichend zu berücksichtigen. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden, um die digitale Infrastruktur des Asylsystems zukunftsfähig zu gestalten und sicherzustellen, dass die Bewältigung von Asylverfahren technisch zuverlässig und effizient bleibt.

Im Zuge dieser Entwicklungen betont die Finanzkontrolle, dass die Kosten für die Softwareneuaufstellung in den nächsten Jahren weiter steigen könnten, wenn die notwendigen personellen Ressourcen nicht bereitgestellt werden. Ohne eine adäquate Personalplanung und mögliche zusätzliche Mittel könnte die Modernisierung des ZMIS nicht nur den finanziellen Rahmen sprengen, sondern auch die Qualität der Asylverfahren gefährden. Die Kostenreduktion lässt sich laut der Kontrolle nur durch einen strukturellen Umbruch im Aufgabenbereich des SEM und durch die Zuerkennung von zusätzlichem Fachpersonal erreichen.

Advertisement

Politische Debatte um fehlende Personalkapazitäten

Die Finanzkontrolle warnt vor den damit verbundenen Risiken für die gesamte Asylverwaltung. Die Debatte um die Modernisierung des ZMIS rückt damit erneut in den Fokus der politischen Diskussionsrunde, da die Bundesregierung und das Parlament darüber nachdenken müssen, wie man die fehlenden Personalkapazitäten schnell erreichen und gleichzeitig die finanziellen Risiken kontrollieren kann. Sollte das System weiterhin veraltet bleiben, könnte es zu erheblichen Verzögerungen in der Bearbeitung von Asylanträgen kommen, was sowohl den beteiligten Personen als auch den Behörden zusätzliche Belastungen bedeutet.

Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, um zu entscheiden, ob der notwendige Personalschlüssel gewährleistet wird, damit die technische Modernisierung erfolgreich und im vorgegebenen Rahmen erfolgt.