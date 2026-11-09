Ermittlungen zum Mordfall Lisa: 22-Jähriger als Hauptverdächtiger identifiziert

Polizei identifiziert 22-jährigen Tatverdächtigen im Mordfall der 13-jährigen Lisa. Neue Details zu Fundort, Tatmechanismus und Fluchtweg werden bekannt.

Die Ermittlungen zum tragischen Mordfall der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn haben neue, schockierende Details zutage gefördert. Nachdem das Mädchen am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule verschwunden war, wurde ihre Leiche fünf Tage später in einem leerstehenden Haus in Altglietzen, Brandenburg, entdeckt. Die Polizei hat nun den mutmaßlichen Täter identifiziert und gibt Einblick in die Umstände des Fundes sowie die Verbindung des Tatverdächtigen zum Tatort.

Identität des Tatverdächtigen und Ortsnähe

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich offenbar um einen 22-jährigen Deutschen. Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass der junge Mann mit der Gegend um Altglietzen vertraut war. Dies liegt unter anderem daran, dass die Eltern seiner früheren Lebensgefährtin in unmittelbarer Nähe des Hauses gefunden wurden, in dem Lisas Leiche entdeckt wurde. Diese räumliche Distanz und die persönliche Verbindung könnten erklären, warum der Tatverdächtige das Grundstück ausgewählt hat.

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Am Montag war die Polizei bereits mit Porträts des 22-Jährigen in Altglietzen im Einsatz. Die Beamten befragten Anwohner von Haus zu Haus, um herauszufinden, ob sie die abgebildete Person kennen würden. Diese direkten Befragungen sollen dienen, um mögliche Bewegungsprofile oder Kontakte des Tatverdächtigen in der Nacht des Fundes zu rekonstruieren. Die Identifizierung des 22-Jährigen markiert einen entscheidenden Schritt in der Aufklärung des Falls.

Tathergang und Fundumstände im Haus

Laut Berichten der "Welt", die sich auf Ermittlerkreise berufen, soll Lisa gefesselt gewesen sein, als Polizisten am Sonntag ihre Leiche entdeckten. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, nachdem der Hausbesitzer eine offene Tür am Gebäude wahrgenommen hatte. Dies war der Auslöser, der zum tragischen Fund führte, da es sich bei der Entdeckung rein um Zufall handelte und keine aktive Suche durch die Polizei an diesem spezifischen Ort stattgefunden hatte.

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Zusätzlich zur Leiche fanden die Einsatzkräfte am Sonntag einen lebensgefährlich verletzten Mann im Inneren des Hauses. Dieser Mann steht unter dringendem Verdacht, für den Tod der 13-Jährigen verantwortlich zu sein. Bei dem Betreten des Gebäudes durch die Polizei soll ein Schuss gehört worden sein. Sicherheitskreise gehen zunächst davon aus, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte, was die schweren Verletzungen des Mannes erklären könnte.

Waldstück und mögliche Beruhigungsmittel

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, wie Lisa möglicherweise auf das Grundstück gelangt ist. Ermittler vermuten, dass das Mädchen durch ein Waldstück hinter dem Haus zum Gebäude gebracht wurde. Bereits in der Nacht nach dem Fund hatten Polizisten das Gelände hinter dem Gehöft mit Suchhunden absuchen lassen. Die Feuerwehr unterstützte die Suche, indem sie einzelne Stellen mit Lichtkegeln bis zu einem nahegelegenen Waldweg beleuchtete. Es besteht zudem die Vermutung, dass die 13-Jährige zuvor mit Medikamenten ruhiggestellt worden sein könnte, um widerstandslos an den Tatort gebracht zu werden. Diese Theorie ist jedoch bislang nicht medizinisch oder forensisch bestätigt. Die Ermittler prüfen aktuell verschiedene Szenarien, um den genauen Zeitpunkt des Eingreifens und den Transportweg nachzuvollziehen. Die Kombination aus der Gefesseltheit und den möglichen Sedativa erschwert die Rekonstruktion der letzten Stunden ihres Lebens.

Rechtliche Schritte und weitere Verfahren

Der 22-jährige Tatverdächtige befindet sichCurrently in Gewahrsam und steht unter starkem polizeilichem Druck. Die Lebensgefahr seiner Verletzungen lässt darauf schließen, dass er den Notarzt rufen musste oder selbst Hilfe suchte, bevor er von den Behörden festgenommen werden konnte. Die genauen Umstände der Schusswaffe und der dabei entstandenen Verletzungen werden weiterhin forensisch untersucht, um die Version des Tatverdächtigen mit den Indizien abzugleichen.

Die Familie der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn steht vor der schmerzlichen Aufgabe, das Ende ihrer Tochter zu verarbeiten. Die öffentliche Aufmerksamkeitsspannung ist hoch, da der Fall aus Berlin in ein anderes Bundesland führte. Die Polizei wird die Fahndung und die Befragungen im Umfeld der Wohnung der früheren Lebensgefährtin des Tatverdächtigen fortsetzen. Es ist davon auszugehen, dass die gerichtlichen Verfahren in den kommenden Wochen an Intensität gewinnen werden, sobald die forensischen Gutlagen vollständig vorliegen.