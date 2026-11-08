Ermittlungen nach Terroranschlag in Krakau: Täter im Koma, Staatsanwaltschaft befragt

Polizeiliche Ermittlungen nach dem Massaker in Krakau: Der mutmaßliche Täter liegt im Koma, die Staatsanwaltschaft stuft die Tat als terroristisch ein, während die Stadt um Trauer und Solidarität ringt.

Die polnische Justiz steht vor einer erheblichen Herausforderung, da der Mann, der für die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz in Krakau verantwortlich ist, nicht vernommen werden kann. Der 24-jährige polnische Staatsbürger, der verdächtigt wird, zuvor auch seine Schwester sowie beide Eltern in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie erschossen zu haben, befindet sich in einem kritischen Gesundheitszustand. Er wurde nach einem Autounfall auf der Flucht durch die Polizei überwältigt und schwer verletzt, sodass eine Befragung aktuell medizinisch ausgeschlossen ist.

Tathergang und forensische Aufarbeitung

Am vergangenen Samstag griff der Verdächtige von einem fahrenden Auto aus von der Position des Rynek Glowny aus um sich und tötete dabei sechs Menschen. Die Staatsanwaltschaft hat den Vorfall bereits als Tat mit terroristischem Charakter klassifiziert. Die forensische Spurensicherung wurde mittlerweile weitgehend abgeschlossen, um die genauen Abläufe und Tatorte rekonstruieren zu können.

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Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gab der Nachrichtenagentur PAP genaue Details zu den Tatorten preis. Ein Opfer wurde in der Innenfläche eines Geschäfts getötet, während ein weiteres Opfer am Eingang eines Ladens zur Strecke kam. Ein drittes tödliches Geschoss traf eine Person in unmittelbarer Nähe der Marienkirche, einem bekannten Treffpunkt für Touristen und die dort parkenden Pferdekutschen.

Die drei weiteren Opfer des Anschlags starben an einer Straßenkreuzung am Rande des Marktplatzes. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei allen Betroffenen um zufällige Opfer, die nicht im Vorfeld des Täters ausgewählt wurden. Unter den sechs Getöteten befinden sich auch zwei internationale Staatsbürger, darunter eine Person aus Großbritannien und eine aus Österreich.

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Politische Reaktionen und Identität des Täters

Polens Innenminister Marcin Kierwinski veröffentlichte erste Informationen zur Motivation des Täters. Er berichtete von extrem radikalen Ansichten und einer offensichtlichen Faszination des 24-Jährigen für rechtsextreme Ideologien. Ob diese politischen Beweggründe oder andere persönliche Faktoren den Mordanschlag auslösten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Bürgermeister von Krakau, Lukasz Gibala, reagierte unmittelbar mit einem Appell an die Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft. Über soziale Medien forderte er alle Bürger auf, in dieser schwierigen Phase gegenseitigen Zusammenhalt zu demonstrieren. Er betonte, dass Krakau stets eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt bleiben werde.

Auf religiöser Ebene zeigte Papst Leo XIV. seine tiefe Bestürzung über das Geschehen. In einer offiziellen Beileidsnachricht drückte er seine Verbundenheit mit allen Betroffenen aus und sicherte zu, die Leidtragenden in sein Gebet einzuschließen. Diese Geste ist von großer Bedeutung, da Polen traditionell ein stark katholisch geprägtes Land ist.

Gesellschaftliche Auswirkungen und Trauerfeierlichkeiten

Die Reaktion der polnischen Gesellschaft und der Medien war umgehend und von großer Betroffenheit geprägt. Im gesamten Land wurde Staatstrauer ausgerufen, was dazu führte, dass viele Radio- und Fernsehsender ihre regulären Programme änderten. Unterhaltungsformate wurden gestrichen, um dem nationalen Schmerz Ausdruck zu verleihen.

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Der kulturelle Sektor reagierte ebenfalls mit umfassenden Absagen. Theater spielten ihre geplanten Vorführungen nicht mehr ab, und Konzerte wurden entweder ganz abgesagt oder mit einer Schweigeminute eingeleitet. Diese Maßnahmen dienten dazu, den Respekt vor den Opfern und der betroffenen Region wahren zu können.

Im Zentrum der zweitgrößten Stadt Polens lagerten die Menschen zahlreich Kerzen und Blumen nieder. Auf vielen der angebrachten Solidaritätskarten war die französische Aufschrift "Je suis Krakow" zu lesen, was die internationale Unterstützung und den Zusammenhalt über Grenzen hinweg unterstrich.

Für Montagabend ist eine offizielle Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des Massakers wurde. Diese Versammlung soll ein Zeichen der Stärke und der gemeinsamen Trauer setzen. Die Zahl der Verletzten ist ebenfalls hoch; unter den mehreren Dutzend Opfern mit schweren und leichteren Verletzungen befinden sich fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland.