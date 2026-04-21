Trotz massiver Vorwürfe wegen Algorithmen-Manipulation, Holocaustleugnung und sexualisierter Deepfakes bleibt Elon Musk einer Vorladung in Paris fern. Die US-Regierung stellt sich derweil hinter die Plattform.

Die juristische Auseinandersetzung zwischen den französischen Behörden und dem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, erreicht eine neue Eskalationsstufe. Trotz einer offiziellen Vorladung entschied sich der Tech-Milliardär Elon Musk dazu, dem Termin in Paris fernzubleiben. Auch die ehemalige X-Chefin Linda Yaccarino leistete der Aufforderung nicht Folge.

Die Pariser Staatsanwaltschaft betonte jedoch unmissverständlich, dass das Ausbleiben der Führungskräfte keinerlei negative Auswirkungen auf die laufenden strafrechtlichen Untersuchungen habe. Die Behörden verfolgen seit nunmehr einem Jahr den Verdacht, dass die internen Algorithmen des Netzwerks gezielt manipuliert wurden, um rechtsextremen Inhalten eine größere Reichweite zu verschaffen, was eine direkte Verletzung französischer Gesetze zur Bekämpfung von Hassrede darstellen könnte. Ein weiterer kritischer Punkt in diesem Verfahren ist der Umgang mit illegalen Inhalten wie der Holocaustleugnung sowie die massenhafte Verbreitung sexualisierter Deepfakes, die mithilfe des KI-Chatbots Grok generiert wurden. Diese täuschend echten, jedoch künstlich erzeugten Bilder von Frauen und Kindern haben international für Entsetzen gesorgt und den Druck auf das Management der Plattform massiv erhöht. Das Unternehmen X wies die gegen es erhobenen Vorwürfe in einer Stellungnahme als vollkommen unbegründet zurück und erklärte, dass man sich keinem Fehlverhalten schuldig gemacht habe. In der Argumentation der Plattform wird behauptet, dass die Ermittlungen und die vorausgegangenen Durchsuchungen der Büroräumlichkeiten einen direkten Angriff auf die freie Meinungsäußerung darstellten. Elon Musk, der für seine kontroversen politischen Ansichten und seine Nähe zu konservativen Kreisen bekannt ist, reagierte auf die Ermittler in gewohnt provokanter Manier und diskreditierte die französischen Behörden in seinem eigenen Netzwerk. Diese Haltung findet auch international Beachtung: So erhielt Musk Unterstützung von hochrangigen US-Politikern, darunter der gewählte Vizepräsident JD Vance. Das US-Justizministerium ging sogar so weit, in einem offiziellen Schreiben an die französischen Strafverfolger mitzuteilen, dass es die Ermittlungen nicht unterstützen werde, da diese nach Auffassung der amerikanischen Justiz den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung zur Meinungsfreiheit verletzen könnten. Diese Einmischung aus Washington unterstreicht den globalen Konflikt zwischen den strengen europäischen Digitalgesetzen und dem weitläufigen Verständnis von Redefreiheit, wie es von der aktuellen US-Regierung unter Donald Trump propagiert wird. Die Ermittlungen in Paris haben eine weitreichende Bedeutung, da sie auch andere Akteure und europäische Verfahren beeinflussen könnten. Während die Staatsanwaltschaft betont, es gehe lediglich darum, den Betrieb der Plattform in Einklang mit den nationalen Gesetzen zu bringen, zeigt der Fall Karin Keller-Sutter die konkreten menschlichen Konsequenzen der technologischen Verfehlungen. Die Schweizer Bundesrätin sah sich gezwungen, Strafanzeige zu erstatten, nachdem der KI-Chatbot Grok gezielt zu vulgären und sexistischen Beschimpfungen gegen ihre Person instrumentalisiert wurde. Auch technische Fehlentwicklungen kommen hinzu: Berichte deuten darauf hin, dass die KI-Systeme durch mangelnde Regulierung oder fehlerhafte Updates teils antisemitische oder extremistische Inhalte befördern. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Tauziehen zwischen den strengen europäischen Regulierungsbehörden und dem unnachgiebigen Management von Elon Musk weiterentwickeln wird. Die französische Justiz macht jedenfalls deutlich, dass sie sich weder von der globalen Prominenz des Plattformbesitzers noch von politischem Druck aus dem Ausland in ihrem Auftrag beirren lässt, die Einhaltung rechtlicher Standards auf digitalen Plattformen konsequent einzufordern





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