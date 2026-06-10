Ermittlungen gegen ehemaligen Air-Canada-Piloten: 17 Jahre ohne gültige Lizenz geflogen?

Ein ehemaliger Kapitän der kanadischen Fluggesellschaft Air Canada soll über einen Zeitraum von 17 Jahren ohne die erforderliche ATPL-Lizenz hunderte Flüge durchgeführt und millionenschwere Gehaltzahlungen erhalten haben. Ein Vergleich der Ermittler illustriert die Brisanz: Wie ein Arzt ohne Qualifikation komplexe Operationen vornimmt. Der Betrug wurde bei einer Routinekontrolle aufgedeckt. Der Pilot wurde suspendiert, die Fluggesellschaft beteuert die durchgehende Sicherheit. Sieben Anklagepunkte wurden erhoben, ein erster Gerichtstermin steht an. Air Canada bestätigt nach interner Überprüfung die Gültigkeit aller anderen Pilotenlizenzen.

Ein beispielloser Fall von mutmasslichem Lizenzbetrug erschüttert die kanadische Luftfahrt. Ein ehemaliger Pilot der Fluggesellschaft Air Canada steht im dringenden Verdacht, über eine Dauer von insgesamt 17 Jahren hinweg ohne die gesetzlich zwingend vorgeschriebene Airline Transport Pilot Licence ( ATPL ) als Flugkapitän gearbeitet zu haben.

Nach Informationen der kanadischen Ermittlungsbehörden soll der heute 59-jährige Mann aus der Provinz Ontario mit gefälschten Dokumenten agiert und dabei Hunderte von Passagierflügen - sowohl im nationalen als auch im internationalen Verkehr - durchgeführt haben. Schätzungen zufolge soll er dabei ein Gehalt in Millionenhöhe bezogen haben. Der Mann begann seine Karriere bei Air Canada bereits im Jahr 1998, im Jahr 2009 erfolgte seine Beförderung zum Flugkapitän. Für diese Position ist die ATPL, die höchste und anspruchsvollste Pilotenlizenz, gesetzlich vorgeschrieben.

Den Ermittlungen zufolge verfügte der Beschuldigte jedoch niemals über eine solche Lizenz und verwendete stattdessen gefälschte Unterlagen, um seine Qualifikation vorzutäuschen. Die Dimension des Falles wird von den Behörden mit einem drastischen Vergleich veranschaulicht: Man stelle sich einen Arzt vor, der als Allgemeinmedizinerapprobiert ist, aber ohne die entsprechende Facharztqualifikation komplexe Gehirnoperationen durchführt. In ähnlicher Weise soll der Pilot über fast zwei Jahrzehnte diverse Boeing-Flugzeugtypen gesteuert haben.

Erst im Verlauf des vergangenen Jahres wurde der mutmassliche Betrug während einer routinemässigen Überprüfung der Personalunterlagen aufgedeckt. Dabei fielen den Prüfern Unstimmigkeiten in den Lizenzdokumenten auf. Eine genauere Auswertung bestätigte den Verdacht der Fälschung. Der Pilot wurde daraufhin umgehend vom Dienst suspendiert.

Die Fluggesellschaft Air Canada meldete den Vorfall selbst an die zuständigen Behörden und betonte in einer Stellungnahme, dass zu keinem Zeitpunkt die Sicherheit der Passagiere gefährdet gewesen sei. Diese Aussage steht jedoch unter Vorbehalt, da die endgültige gerichtliche Beweislage noch offen ist. Air Canada führt zudem an, dass unabhängig vom Lizenzstatus alle Pilotinnen und Piloten verpflichtet seien, alle sechs Monate umfangreiche Kompetenz- und Sicherheitstests zu absolvieren, was den Sicherheitsstandard zusätzlich stützen soll. Gegen den 59-Jährigen wurden am 1.

Juni insgesamt sieben Anklagepunkte erhoben. Die Vorwürfe umfassen Betrug, Urkundenfälschung sowie den Besitz gefälschter Dokumente. Sein erster Gerichtstermin ist für den 29. Juni anberaumt.

Während das strafrechtliche Verfahren läuft, hat Air Canada eine umfassende interne Überprüfung aller seiner Pilotinnen und Piloten durchgeführt. Das Ergebnis dieser Prüfung wurde öffentlich gemacht: Demnach verfügen alle anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über gültige und ordnungsgemässe Lizenzen. Der Fall wirft dennoch grundsätzliche Fragen nach der Wirksamkeit der bestehenden Kontrollmechanismen auf. Wie konnte ein solche systematischer Betrug über so viele Jahre hinweg unentdeckt bleiben?

Die routinemässige Überprüfung, die letztlich zur Entdeckung führte, scheint hier der entscheidende Hebel gewesen zu sein. Die Öffentlichkeit und die Luftfahrtbranche werden den Ausgang des Gerichtsverfahrens mit besonderem Interesse verfolgen, da es Präzedenzcharakter haben und möglicherweise zu einer Verschärfung der regulatorischen Kontrollen führen könnte





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Air Canada Pilot Lizenzbetrug ATPL Urkundenfälschung Flugsicherheit Ontario Betrugsvorwürfe Gerichtsverfahren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schwerer Gewaltakt in Uznach – Ein Mann wurde verletztIn Uznach ist ein 25-jähriger Mann bei einem Gewaltdelikt schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei hat einen 40-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Read more »

Falscher Kapitän flog mehr als 15 Jahre für Air CanadaVor 15 Jahren wurde er zum Kapitän befördert - offenbar mithilfe gefälschter Dokumente. So flog der Mann für Air Canada als Kommandant, ohne die Berechtigung dafür zu besitzen. Jetzt wurde er festgenommen.

Read more »

Pilot fliegt 16 Jahre lang ohne Lizenz Passagier-JetsEin ehemaliger Pilot von Air Canada soll über Jahre hinweg Passagiermaschinen geflogen haben, obwohl ihm die dafür notwendige Verkehrspilotenlizenz fehlte. Die Behörden sprechen von mehr als 900 Flügen.

Read more »

Gefälschte Dokumente: Air-Canada-Pilot soll 17 Jahre lang ohne erforderliche Lizenz geflogen seinEin ehemaliger Kapitän soll jahrelang ohne vorgeschriebene Lizenz Flüge durchgeführt und Millionen verdient haben. Eine Routinekontrolle brachte den mutmasslichen Betrug ans Licht.

Read more »