Experten von der University of Waterloo haben Leichen identifiziert und ihre Identitäten klargecrivant, die in den letzten Jahren in den Schiffsplätzen reduziert gefunden worden sind. Einige dieser Leichen stammen von der HMS Erebus und starben, und die anderen von der HMS Terror. Besonders herausfordernd war die Identifizierung des Seefahrers Harry Peglar, als er gemeinsam mit fast dem einzigen je gefundenen schriftlichen Dokumenten der Expedition entdeckt wurde, die Beschreibung einiger Ereignisse der Expedition enthielten

Die 1845 gestartete Franklin-Expedition gilt als eine der grössten Tragödien der Polarforschung, da kein Besatzungsmitglied kehrte lebend von ihr zurück. Die tödliche Katastrophe begann, als die beiden Expeditionsschiffe im arktischen Eis festfroren.

Viele erste Besatzungsmitglieder starben bereits, und diejenigen, die die nächsten Monate überlebten, darunter Expeditionsleiter John Franklin, starben bei dem Versuch, sich über das Eis ins Zivilisierten zu retten. Dabei sollen sie sogar Boote hinter sich hergezogen haben. Von den wenigsten konnten bisher sterbliche Überreste gefunden werden. Auch die beiden Schiffe wurden erst in den letzten Jahren entdeckt: die HMS Erebus im Jahr 2014 und die HMS Terror 2016.

Nun haben Forschende der University of Waterloo gleich vier Leichen entdeckt und konnten deren Identitäten klären





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