Die Baubewilligung für Ermes Shaqiris Millionen-Villa in Rheinfelden liegt vor. Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten ist die Planung abgeschlossen, doch der Bau selbst steht noch aus.

Die umstrittene Bauplanung für die Luxusvilla des Fußballstars Ermes Shaqiri hat eine entscheidende Hürde genommen. In Rheinfelden im Kanton Basel-Landschaft wurde die Baubewilligung für das Wohnhaus mit Pool auf dem Kapuzinerberg im Jahr 2025 offiziert. Die Genehmigung liegt nun vor, was das Ende eines langjährigen Konflikts markiert, der das Grundstück am Birkenweg 5 in den Fokus der lokalen und überregionalen Aufmerksamkeit gerückt hat. Der 2,8-Millionen-Euro-Projektstandort am Birkenweg 5 steht kurz vor der Realisierung, obwohl sich auf dem Areal bisher wenig getan hat.

Aktueller Stand der Baugenehmigung in Rheinfelden

Die offizielle Bewilligung der Behörde bedeutet, dass alle erforderlichen rechtlichen und planerischen Voraussetzungen für den Bau erfüllt sind. Das Vorhaben, das bereits vor Jahren angekündigt wurde, sieht ein Wohnhaus mit Swimmingpool vor. Trotz der positiven Entscheidung durch die zuständigen Stellen ist auf dem Baugrundstück am Birkenweg 5 in Rheinfelden noch kein Spatenstich erfolgt. Die Bauaktivitäten haben sich in den vergangenen Jahren kaum bemerkbar gemacht, was zu Unsicherheiten regarding dem Fortgang des Projekts geführt hat.

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Langjährige Konflikte und Nachbarschaftsprobleme

Der Weg zur Bewilligung war von erheblichen Widerständen geprägt. Seit rund fünf Jahren tobte ein Rechtsstreit um das Bauvorhaben, der die Nachbarschaftsplitterte. Ein in den Konflikt involvierter Anwohner, wie die "bz Basel" berichtete, hat die Region bereits verlassen. Er wohnt nicht mehr in der direkten Nachbarschaft, was die Situation im Quartier entspannt haben könnte, jedoch nicht automatisch den Bau freigibt. Die Zeitung meldete, dass der Konflikt lange Zeit die Stimmung im Umfeld geprägt hat.

Offene Fragen zur Wohnsituation von Shaqiri

Es bleibt unklar, ob der 35-jährige Fußballstar die Villa tatsächlich beziehen wird. Es gibt keine öffentlichen Statements von Shaqiri selbst, in denen er bestätigt, nach Rheinfelden ziehen zu wollen. Auch die Möglichkeit, dass das Haus für andere Personen oder als Investition gedacht ist, wurde nicht ausgeschlossen. Seine aktuelle Wohnsituation in Kaiseraugst bietet eine Alternative: Dort lebt er im selben Mehrfamilienhaus wie seine Eltern, jedoch in einer eigenen Wohnung. Die FCB-Medienstelle bestätigte diese Wohnverhältnisse, ohne weitere Details zur Zukunftsplanung in Rheinfelden preiszugeben.

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Kommentar von Medienstelle und Journalismus

Die Medienberichterstattung wurde in jüngster Zeit von neuen Strukturen im lokalen Journalismus begleitet. Der Newsdesk der Basler Zeitung wird seit Oktober 2025 von einer erfahrenen Journalistin geleitet, die zuvor Ressortleiterin für Basel bei "20 Minuten" war. Mit einem Abschluss in Deutsch und Geschichte von der Universität Basel und Erfahrungen seit 2012 im Lokaljournalismus bringt sie Expertise in die Berichterstattung ein. Ihre Arbeit trägt dazu bei, komplexe Themen wie den Baustreit präzise und sachlich darzustellen, ohne spekulative Elemente einzufügen.

Weiterer Verlauf und Marktimpact

Trotz der erteilten Baubewilligung 2025 ist der weitere Verlauf des Projekts offen. Die Investition von 2,8 Millionen Euro in Rheinfelden bleibt eine wirtschaftliche Entscheidung, die von der zukünftigen Nutzung abhängt. Solange Shaqiri keine definitive Aussage macht, bleibt das Objekt am Birkenweg 5 ein ungenutztes Potenzial. Die Bewohner in der Umgebung werden likely weiterhin beobachten, ob und wann mit konkreten Bauarbeiten zu rechnen ist. Die Geschichte um die Villa von Ermes Shaqiri zeigt, wie stark Bauprojekte im privaten Sektor von persönlichen Entscheidungen abhängen können.