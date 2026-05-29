Ermatinger Sekundarschule: Kündigungswelle beendet, Lehrerstellen besetzt

Nach einer Kündigungswelle an der Sekundarschule Ermatingen sind sämtliche offene Lehrerstellen für das kommende Schuljahr neu besetzt worden. Die Schulbehörde hat die Abgänge in Zusammenhang mit einem laufenden Transformationsprozess gestellt.

Monatelang sorgte eine Kündigungswelle für Schlagzeilen. Nun meldet die Sekundarschule Ermatingen: Sämtliche vakanten Lehrerstellen konnten auf das nächste Schuljahr neu besetzt werden. Nach der Kündigungswelle an der Sekundarschule Ermatingen sind sämtliche offenen Lehrerstellen wieder besetzt, wie der Schulpräsident Antonio Basile in einer Mitteilung schreibt.

Für das kommende Schuljahr seien konkret alle sechs Stellen für Klassenlehrpersonen sowie sieben Fachlehrstellen durch bisherige und neue Mitarbeitende besetzt worden. Offen ist weiterhin die Nachfolge in der Schulleitung. Die Schule war im Frühling einmal mehr in die Schlagzeilen geraten, nachdem zunächst der Schulleiter seinen Rücktritt angekündigt hatte und später ein Grossteil des Lehrkörpers die Schule verliess. Insgesamt hatten neun von vierzehn Lehrpersonen die Schule verlassen – sieben auf eigene Initiative, zwei nach einer Kündigung durch die Schule.

Die Schulbehörde stellt die Abgänge in Zusammenhang mit einem laufenden Transformationsprozess. Die Sekundarschule müsse sich organisatorisch neu aufstellen, weil unter anderem die Klassen gemäss den Vorgaben des Kantons zu klein waren. Im Zusammenhang mit den zahlreichen Kündigungen hatte die Schulbehörde dem Departement für Erziehung und Kultur (DEK) eine aufsichtsrechtliche Überprüfung vorgeschlagen. Laut der nun veröffentlichten Mitteilung sieht das DEK derzeit jedoch keine Anhaltspunkte für ein entsprechendes Verfahren.

Die Schulbehörde wertet dies als Bestätigung ihres Vorgehens. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen geht: «Ursache ist ein tiefgreifender Konflikt» Der Exdous der Lehrkräfte an der Sekundarschule Ermatingen geht noch weiter. Die Präsidentin des Berufsverbandes Bildung Thurgau äussert sich kritisch über die Darstellung der Schulführung. Nach einem personellen Exodus bei der Primarschulgemeinde, entscheidet sich die Sekundarschulbehörde, bei der Verwaltung künftig getrennte Wege zu gehen.

Turbulenzen durchlebt aber auch die Oberstufe. Tränen und Aufruhr am Untersee: Sekundarschule Ermatingen kündigt zwei Lehrpersonen – Schulpräsident sieht Massnahme als unumgänglich Zu kleine Klassen: Die kantonale Schulaufsicht spricht von einer rechtswidrigen Situation an der Sek Ermatingen. Dass nun zwei Lehrkräfte ihre Stelle verlieren, bringt aber die Kritiker des umstrittenen Schulpräsidenten Antonio Basile auf den Plan. Die Ermatinger Sekundarschulversammlung steht im Zeichen der Kündigungen von über der Hälfte der Lehrpersonen.

Die Schulbehörde nimmt den angegriffenen Schulpräsidenten Antonio Basile in Schutz.

"Die Kündigungen sind kein Zwang des Kantons": Offener Brief von über 70 Personen setzt Ermatinger Sekundarschulbehörde unter Druck Nach der Ankündigung der Behörde, dass zwei Lehrpersonen gehen müssen, regt sich offener Widerstand gegen die Massnahme. Die Begründung, dass das kantonale Amt für Volksschule den Stellenabbau verlangt, wird im Dorf in Zweifel gezogen





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