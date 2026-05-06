Erleichterung für Familie Carlton nach genetischen Tests

Die Influencerin Melissa Mae Carlton gibt bekannt, dass ihre verbliebenen Kinder nicht vom PPA2-Genfehler betroffen sind, während sie gleichzeitig über die seltene Herzerkrankung aufklärt.

Die Influencerin Melissa Mae Carlton und ihr Ehemann Tom haben eine Nachricht erhalten, die für ihre Familie eine immense emotionale Entlastung bedeutet. Nach einer Zeit voller Ungewissheit und tiefer Trauer ist nun Gewissheit eingekehrt: Ihre beiden verbliebenen Kinder, Lily und Harry, sind nicht von einem fatalen Genfehler betroffen.

Wie Carlton über ihren Instagram-Kanal teilte, sind die Kinder nicht einmal Träger des betreffenden Gens. Dies stellt für das Paar das bestmögliche Ergebnis dar, für das sie lange Zeit gehofft und gebetet haben. Im Gegensatz dazu steht die Tatsache, dass sowohl Tom als auch Melissa selbst Träger des PPA2-Gens sind, was im Vorfeld der Tests bereits vermutet wurde. Die Vorgeschichte dieser medizinischen Odyssee ist von tiefem Leid gezeichnet.

Ende 2025 musste die Welt durch die Worte der Influencerin erfahren, dass die Familie eine schwere Tragödie erlebt hat. Die beiden Töchter Molly und Abi starben im Abstand von nur zwanzig Monaten. Besonders schmerzhaft war die Nachricht an einem Weihnachtsmorgen, als Carlton schrieb, dass ihre geliebten Mädchen nun wiedervereint seien. Der Tod der jüngeren Tochter Molly ereignete sich in einem Krankenhaus, wobei die behandelnden Ärzte eine genetische Herzerkrankung als Ursache vermuteten.

Dieser Verdacht führte dazu, dass die gesamte Familie eine umfassende genetische Untersuchung in einem spezialisierten Labor durchlaufen liess, deren Ergebnisse nun endlich vorliegen. Im Zuge ihrer öffentlichen Kommunikation nutzt Melissa Mae Carlton ihre Plattform nun, um über die Seltenheit und die Gefahren des PPA2-Mangels aufzuklären. Viele besorgte Eltern weltweit hatten sie kontaktiert, um zu erfahren, ob Kinder aus einer solchen Erkrankung herauswachsen können. Carlton stellte klar, dass dies nicht möglich ist.

Es handelt sich bei dem PPA2-Mangel um eine seltene autosomal-rezessive mitochondriale Störung. Diese wird durch biallelische pathogene Varianten im PPA2-Gen verursacht und beeinträchtigt massiv die Energieproduktion im Körper, was in der Folge das Herz krank macht. Die Erkrankung wird primär mit plötzlichem Herztod, Kardiomyopathie, Myokarditis und Arrhythmien in Verbindung gebracht, die oft durch äußere Faktoren wie Fieber, virale Infektionen oder Alkoholeinfluss ausgelöst werden.

Ein besonderer Punkt in der Diskussion war die Frage, ob ein Herzschrittmacher das Leben ihrer Töchter hätte retten können. Zwar gibt es einen Fall eines 61-jährigen Mannes, der trotz der Diagnose lebt, doch Carlton betont, dass dies eine absolute Ausnahme darstelle. Ein Herzschrittmacher könne zwar gefährliche Herzrhythmen erkennen und durch Schocks korrigieren, er könne jedoch nicht die zugrunde liegende Erkrankung heilen oder die Schäden am Herzmuskel beheben, die letztlich zum Herzversagen führen.

Da die Krankheit erst im Jahr 2016 identifiziert wurde, ist sie vielen Medizinern noch unbekannt. Deshalb sieht sich die Influencerin in der Rolle einer Botschafterin, um mehr Forschung und eine schnellere Diagnose für andere Betroffene zu erwirken. Ergänzend zu diesen persönlichen Erfahrungen lieferte eine Fachperson der Kardiologie des Universitätsspitals Zürich wichtige medizinische Einordnungen. Genetische Herzerkrankungen seien grundsätzlich vererbbar und ließen sich nicht verhindern, wobei jedoch betont werden müsse, dass nicht jede Person, die ein verändertes Gen erbt, zwangsläufig auch erkrankt.

Solche Leiden verlaufen oft lange Zeit unauffällig, was die Diagnose erschwert. Typische Warnzeichen seien plötzlicher Bewusstseinsverlust, Herzrasen oder eben Herzrhythmusstörungen. Wenn in einer Familie gehäuft frühe Herzprobleme auftreten, sollte dies ein deutliches Signal für eine genetische Abklärung sein. Eine frühzeitige medizinische Intervention und eine gezielte Behandlung können das Risiko für schwerwiegende Ereignisse deutlich senken und die langfristige Prognose für die betroffenen Patienten verbessern





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