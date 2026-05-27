Erleichterter Arbeitsmarktzugang für ukrainische Schutzbedürftige in der Schweiz

Der Bundesrat will den Arbeitsmarktzugang für ukrainische Schutzbedürftige erleichtern und bürokratische Hürden abbauen.

Der Bundesrat hat Massnahmen beschlossen, um den Arbeitsmarkt zugang für ukrainische Schutzbedürftige in der Schweiz zu erleichtern. Künftig sollen erwerbstätige Personen mit Schutzstatus S den Kanton wechseln können, um Arbeitsstellen im ganzen Land anzunehmen.

Voraussetzung dafür ist, dass sie keine Sozialhilfe beziehen und das Arbeitsverhältnis seit mindestens einem Jahr besteht oder die Pendeldistanz unzumutbar ist. Zudem wird die bisherige Bewilligungspflicht für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in eine einfache Meldepflicht umgewandelt. Dies baut administrative Hürden ab und soll die Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigen. Von den rund 70'000 Ukrainerinnen und Ukrainern, die seit dem russischen Angriffskrieg in der Schweiz Schutz gesucht haben, waren Ende 2025 etwa 46 Prozent erwerbstätig.

Der Bundesrat will diesen Anteil weiter erhöhen. Neben den erleichterten Kantonswechseln sollen Schutzbedürftige neu auch bei öffentlichen Arbeitsvermittlungen angemeldet werden müssen. Die Änderungen treten voraussichtlich im kommenden Jahr in Kraft. Der Schutzstatus S gewährt den Betroffenen ein rasches Aufenthaltsrecht ohne ordentliches Asylverfahren und ermöglicht die Arbeitsaufnahme.

Parallel dazu plant der Bundesrat, auch Drittstaatsangehörigen, die in der Schweiz einen Hochschulabschluss oder eine berufliche Grundbildung absolviert haben, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Bisher sind sie nach dem Studium oft gezwungen, die Schweiz zu verlassen, wenn sie keine Stelle im Mangelberuf finden. Die Neuregelung sieht vor, dass sie während sechs Monaten nach Abschluss der Ausbildung in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit suchen dürfen.

Zudem wird die Aufenthaltsbewilligung für gut integrierte Absolventen verlängert. Diese Anpassungen sollen dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Die geplanten Massnahmen stossen in der Wirtschaft auf breite Zustimmung. Arbeitgeberverbände begrüssen die Vereinfachungen, da sie den Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland verbessern.

Kritik kommt hingegen von einzelnen Kantonen, die Mehrbelastungen bei den Arbeitsvermittlungsstellen befürchten. Der Bundesrat wird die Umsetzung eng begleiten und bei Bedarf nachjustieren. Insgesamt zeigt der Bundesrat mit diesen Schritten, dass er die Integration von Schutzbedürftigen und Fachkräften aus dem Ausland aktiv fördern will. Die Schweiz steht vor der Herausforderung, den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel zu bewältigen.

Die neuen Regelungen sollen dazu beitragen, dass mehr Menschen schneller und einfacher eine Arbeit finden können. Die Vernehmlassung zu den Verordnungsänderungen läuft bis Ende September





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