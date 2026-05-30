Erinnerungen an Blatten: Ausstellung über ein verschwundenes Dorf

Das Lötschentaler Museum zeigt die Ausstellung 'Erinnerungen an Blatten' mit geretteten Gegenständen und persönlichen Geschichten der Bewohner nach dem Berg- und Gletschersturz.

Das Lötschentaler Museum in Kippel, nur wenige Kilometer vom zerstörten Dorf Blatten entfernt, zeigt seit dem 1. Juni 2026 die Ausstellung Erinnerung en an Blatten . Vor einem Jahr verwüstete ein Berg- und Gletschersturz das Walliser Dorf fast vollständig, über 300 Menschen verloren ihr Zuhause.

Die Ausstellung beginnt mit Landschaftsmalerei, die das idyllische Tal vor der Katastrophe zeigt: Berge im Abendlicht, das Bietschhorn, Häuser mit Holzfassaden. Dann folgen Fotografien des Berges - vorher und nachher. Diese Bilder zeigen eine Welt, die plötzlich unwiederbringlich wirkt, als wäre sie aus dem 19. Jahrhundert gefallen.

In den Vitrinen liegen gerettete Gegenstände: eine Kuhglocke, ein Taufkleid, ein aus dem Schlamm gezogenes Hochzeitskleid, Gästebücher eines nicht mehr existierenden Hotels, Fasnachtsmasken und handgewebte Decken. Kurator Thomas Antonietti betont, dass die Dorfbewohner von selbst kamen, um die Objekte zu bringen. Er sagt, dass die Ausstellung näher an der Gegenwart ist als übliche Museumssammlungen. Normalerweise archivieren Museen Geschichte, hier archivieren sie Schock.

Die Zurückhaltung der Ausstellung ist bemerkenswert: keine dramatischen Effekte, keine Endlosschleife von Katastrophenbildern. Stattdessen stehen die Objekte still und erzählen in Videointerviews die Geschichten der Blattnerinnen und Blattner. Priska Ebener, die 30 Jahre einen Landwirtschaftsbetrieb führte, berichtet von einer Glocke ihrer Grossmutter. Als Kind sei sie dieser Glocke nachgelaufen, als die Grossmutter sie der Kuh für die Herbstweide anlegte.

Nun liegt sie beschädigt in der Vitrine, geborgen von einem Bagger. Esther Bellwald, die Hotelbesitzerin, blättert in geretteten Gästebüchern, die 175 Jahre Geschichte dokumentieren. Die Ausstellung handelt nicht von Dingen, sondern davon, wie Menschen Erinnerung festhalten, wenn ein Ort verschwindet. Gerade die fragmentarische Art der Präsentation trifft den Kern.

Kein Museum könnte einem zerstörten Dorf gerecht werden. Jede Inszenierung wäre zu laut, zu ästhetisch, zu ordentlich für eine Katastrophe dieser Grösse. Antonietti sagt: Wir können Blatten nicht rekonstruieren. Wir können nur zeigen, was das Dorfleben den Leuten bedeutete.

Das Museum nennt sich Talgedächtnis. Normalerweise ein schöner, leicht pathetischer Begriff. Hier bekommt er Gewicht. Die Ausstellung spendet keinen Trost, aber sie zeigt, dass Erinnerung die erste Form von Wiederaufbau sein kann.

Die vierteilige SRF-Podcastserie Ade, Blatten - Ein Dorf verliert seine Heimat ergänzt die Ausstellung. Sie erzählt, wie die Bewohner den Verlust verarbeiten und was der Bergsturz mit ihnen gemacht hat. Die Serie behandelt persönliche Fragen, die politisch sind: Lässt sich Heimat wiederaufbauen, und wollen die Menschen überhaupt zurück? Die Ausstellung läuft bis zum 31.

März 2027 und ist ein stilles, aber mächtiges Denkmal für ein Dorf, das nicht mehr existiert. Sie zeigt, dass Museen nicht nur Dinge bewahren, sondern auch Geschichten und Emotionen - und manchmal ist die Leere die eigentliche Ausstellung





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