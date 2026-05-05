Eine Untersuchung deckt eine überhöhte Sterblichkeit an der Herzklinik des USZ während der Amtszeit von Francesco Maisano auf. Zudem Nachrichten aus der Fitnessbranche, dem Automobilmarkt, der Justiz, der Politik und der Kultur.

Die Sterblichkeit an der Herzklinik des Universitätsspitals Zürich ( USZ ) war unter der Leitung von Francesco Maisano über einen längeren Zeitraum hinweg ungewöhnlich hoch. Eine umfassende Untersuchung der Ereignisse während seiner Amtszeit als Klinikleiter hat ergeben, dass zwischen 2014 und 2020 mindestens 26 Todesfälle und über 60 Verletzungen im Zusammenhang mit Behandlungen in der Herzklinik standen.

Dieser Befund steht im Widerspruch zu früheren Aussagen des USZ, die darauf hindeuteten, dass unter Maisanos Führung keine Patienten zu Schaden gekommen seien. Die Ergebnisse der Untersuchung haben bereits zu Konsequenzen geführt: Drei Mitglieder des Spitalrats haben ihr Mandat niedergelegt.

Darüber hinaus hat das USZ 24 problematische Eingriffe der Zürcher Staatsanwaltschaft gemeldet, wobei in drei Fällen formelle Anzeigen eingereicht wurden. Die Affäre um Francesco Maisano war bereits vor sechs Jahren öffentlich geworden, als ihm vorgeworfen wurde, von ihm entwickelte Implantate an Patienten getestet und anschließend Komplikationen vertuscht zu haben. Maisano bestreitet diese Vorwürfe weiterhin. Parallel zu diesen medizinischen Vorfällen gibt es Entwicklungen in der Schweizer Fitnessbranche.

Aktuelle Studien zeigen, dass 1,45 Millionen Menschen Mitglied in einem Fitnesscenter sind, was bedeutet, dass etwa jede fünfte erwachsene Person ein Fitnessabo besitzt. Die Zahl der Mitgliedschaften ist im vergangenen Jahr um knapp sechs Prozent gestiegen, wobei die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen nun den größten Anteil der Mitglieder stellt. Ein weiterer Bericht betrifft den Automobilmarkt, wo der chinesische Hersteller BYD im April mehr als doppelt so viele Autos verkauft hat wie Tesla.

BYD verkaufte 1349 Fahrzeuge, während Tesla nur 1245 Autos absetzen konnte, was einem Rückgang von 15 Prozent entspricht. Diese Entwicklung zeigt die wachsende Konkurrenz auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Des Weiteren gab es kürzlich juristische Auseinandersetzungen in Muttenz, wo die Plädoyers in einem Fall von Femizid verhandelt wurden.

Die Staatsanwältin bezeichnete die Tat als einen der «grausamsten und erschütterndsten Femizide der Schweiz» und forderte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für den Angeklagten, dem vorgeworfen wird, seine Frau aus Besitzanspruch erdrosselt und zerstückelt zu haben. Die Verteidigung argumentierte hingegen, dass es sich um Notwehr handelte, da das Opfer den Angeklagten mit einem Messer angegriffen habe. Bundespräsident Guy Parmelin traf im Vatikan Papst Leo XIV. , um über bilaterale Beziehungen, Friedensförderung und den Neubau der Schweizergarde-Kaserne zu sprechen.

Er nahm auch an der Zeremonie zur Vereidigung der Schweizergarde teil. Im Kanton Schwyz fand die erste offizielle Sprengung für den Morschacher Tunnel statt, der Teil eines größeren Projekts ist.

Schließlich wurden bei der Met Gala in New York zahlreiche Prominente in extravaganten und teils bizarren Outfits gesichtet, wobei Emma Chamberlain mit einem Kleid, das an Van Goghs «Sternennacht» angelehnt war, besonders auffiel





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