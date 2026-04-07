Erfolgreiches Oster-Wochenende für Schweizer Fussballerinnen: Ein Überblick über die Ligen

Schweizer Fussballerinnen glänzen in ausländischen Ligen und in der heimischen Women's Super League. Ein Rückblick auf die Ergebnisse und die bevorstehenden Herausforderungen.

Die Schweizer Fussballspielerinnen haben am vergangenen Oster-Wochenende in den ausländischen Ligen starke Leistungen gezeigt, während in der Schweiz der letzte Spieltag der regulären Saison abgeschlossen wurde. Ein detaillierter Überblick über die Ergebnisse und die kommenden Herausforderungen für die Nationalspielerinnen. In der heimischen Liga sicherte sich Aarau am letzten Spieltag einen Playoff-Platz, während Luzern und Thun in der Auf- und Abstiegsrunde um den Ligaerhalt kämpfen werden.

Servette musste nach einer beeindruckenden Serie von 15 Siegen und zwei Unentschieden im Spiel gegen Basel eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Die Playoff-Viertelfinals der Women's Super League beginnen am 24. April mit den Hinspielen. Die Begegnungen versprechen spannende Duelle, darunter Servette gegen Aarau, YB gegen Rapperswil, Basel gegen St. Gallen und GC gegen FC Zürich. Für das Schweizer Nationalteam stehen entscheidende Spiele in der WM-Qualifikation gegen die Türkei bevor. Das Heimspiel findet am 14. April in Zürich statt, gefolgt von einem Auswärtsspiel in Sinop vier Tage später. \In Italien feierte Alayah Pilgrim von AS Roma nach einer fast dreimonatigen Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback. Die 22-jährige Offensivspielerin erzielte beim 4:3-Sieg gegen Como den entscheidenden Siegtreffer. Pilgrim, die aufgrund eines Knorpelschadens seit Mitte Januar ausfiel, zeigte eine beeindruckende Leistung. Auch Lia Wälti von Juventus Turin trug zum 2:1-Sieg gegen Florenz bei, indem sie die Vorlage zum entscheidenden Tor lieferte. Trotz des Sieges ist die Titelverteidigung für Juventus Turin nur noch theoretisch möglich, da der Rückstand auf den Tabellenführer elf Punkte beträgt. In England erreichte Manchester City das Halbfinale des FA Cups. Iman Beney, die zuletzt nur noch zu Kurzeinsätzen kam, steuerte die Vorlage zum einzigen Tor beim 1:0-Sieg gegen Birmingham bei. In Spanien befindet sich Sydney Schertenleib mit dem FC Barcelona auf dem Weg zum Titelgewinn. Die Katalaninnen feierten einen beeindruckenden 6:0-Sieg gegen Badalona und haben mit 13 Punkten Vorsprung auf Real Madrid gute Chancen. Schertenleib trug mit einem sehenswerten Weitschusstor zum Erfolg bei. \Die Schweizer Nationalspielerinnen zeigen in ihren jeweiligen Ligen weiterhin hervorragende Leistungen und bereiten sich gleichzeitig auf die wichtigen Spiele in der WM-Qualifikation vor. Der Fokus liegt nun auf den bevorstehenden Duellen in der Qualifikation gegen die Türkei, wo die Schweizerinnen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren wollen. Die Spielerinnen in den ausländischen Ligen haben mit ihren Erfolgen nicht nur ihre individuelle Klasse bewiesen, sondern auch einen positiven Impuls für den Schweizer Frauenfussball gesetzt. Die kommende Zeit wird zeigen, wie sich die Teams in den Playoffs und die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation schlagen werden. Die Leistungen der Schweizer Spielerinnen sind ein Zeichen für die wachsende Bedeutung des Frauenfussballs und die steigende Qualität des Spiels





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frauenfussball Schweizer Nationalmannschaft Women's Super League WM-Qualifikation Ausländische Ligen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datenschutz in digitalen Meetings: Worauf Schweizer Unternehmen achten müssenDieser Artikel beleuchtet die datenschutzrechtlichen Anforderungen für Schweizer Unternehmen im Umgang mit digitalen Meetings. Er behandelt Aspekte wie Hosting-Standort, Aufzeichnungen, Transkription und die Rolle von Datenschutzbestimmungen, um die Sicherheit sensibler Daten zu gewährleisten.

Read more »

Bald-Bachelorette Ariel will gar keinen SchweizerDie Schweizer Bald-Bachelorette Ariel (22) hat ihren Wunschmann schon genau vor Augen. Doch der kommt offenbar auf keinen Fall aus ihrer Heimat.

Read more »

Schweizer Reiselust im Wandel: USA-Zurückhaltung, Asien-Boom und Krisenmodus in der FerienplanungKrieg, Unsicherheit und politische Turbulenzen prägen das Reiseverhalten der Schweizer. Während USA-Buchungen zögern, boomen Asien-Flüge. Die Swiss reagiert mit Anpassungen und attraktiven Angeboten.

Read more »

Schweizer Weinbau in der Krise: Existenzbedrohende Probleme und die Suche nach LösungenDie Schweizer Weinbranche kämpft mit sinkendem Konsum, Importdruck und finanziellen Schwierigkeiten. Eine neue Weinverordnung soll helfen, stößt aber auf Kritik aus dem Weinhandel. Winzer und Experten fordern dringende Massnahmen.

Read more »

Fussball: Schertenleib und Wälti mit Erfolg im AuslandDie Spielerinnen der Schweizer-Nationalmannschaft haben in den ausländischen Ligen ein erfolgreiches Oster-Wochenende hinter sich. In der Schweiz wurde der letzte Spieltag der Regular Season absolviert. Ein Überblick.

Read more »

Nachrichtenüberblick: Exportindustrie, Patente, Nahost-Kritik, Politik und tragischer UnfallEin umfassender Überblick über aktuelle Nachrichten aus der Schweiz und der Welt, darunter die Lage der Schweizer Exportindustrie, überraschende Entwicklungen bei Schweizer Patenten, Kritik am Schweizer Engagement im Nahost-Konflikt, politische Entwicklungen, Klimapolitik, soziale Medien für Minderjährige, KI-Anwendungen und ein tragischer Unfall auf einem Biketrail.

Read more »