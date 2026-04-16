Erfolgreicher Staffelabschluss für «Happy Day» unter Nik Hartmann: Zuschauerzahlen steigen weiter

Die beliebte Samstagabendshow «Happy Day» verzeichnet unter der neuen Moderation von Nik Hartmann gesteigerte Zuschauerzahlen und Marktanteile. Die jüngste Staffel feierte einen erfolgreichen Abschluss, und auch inhaltliche Anpassungen wie Kiki Maeders Live-Überraschungen sorgen für frischen Wind. Zukünftig muss die Sendung jedoch in ein neues Studio umziehen.

Die beliebte Samstagabendshow « Happy Day » hat im vergangenen Jahr mit Nik Hartmann ein neues, dynamisches Gesicht erhalten, und seit seinem Amtsantritt als Moderator sind die Zuschauerzahlen kontinuierlich gestiegen. Am vergangenen Samstag flimmerte die letzte « Happy Day »-Ausgabe der aktuellen Staffel über die Bildschirme von SRF . Wie gewohnt führte der charismatische 53-jährige Nik Hartmann mit bewährter Souveränität durch die Sendung. An seiner Seite war auch Co-Moderatorin Kiki Maeder (45) präsent, die dem Format mit ihrer erfrischenden Art weitere Impulse verleiht. Ein besonderes Highlight des Abends war der Auftritt von Sandra Studer (57), die das Publikum mit ihrem Starduett begeisterte und massgeblich zum Erfolg der Sendung beitrug. Dieser Abschluss der Staffel war nicht nur inhaltlich ein voller Erfolg, sondern auch zahlenmässig überzeugend. Laut SRF verfolgten durchschnittlich 702'000 Personen die letzte Ausgabe. Dies ist bemerkenswert, da diese Zahl sogar höher liegt als die durchschnittlichen Zuschauerzahlen bei der letzten « Happy Day »-Sendung von Röbi Koller (68) am 5. April 2025, als sich im Schnitt 623'000 Personen für die Sendung entschieden.

Nik Hartmann kehrte Ende September zu SRF zurück und übernahm die Moderation der Sendung «Happy Day», wodurch die Samstagabendshow seither eine spürbare Beliebtheitsteigerung erfahren hat. Auf Anfrage von Nau.ch bestätigte SRF offiziell, dass die Zuschauerzahlen seit Nik Hartmanns Übernahme gestiegen sind. Ein Sprecher des Senders erklärte: Ja, im Vergleich mit der vorherigen Staffel sind die durchschnittlichen Zahlen und der Marktanteil gestiegen. Die aktuelle Staffel erzielte im Durchschnitt rund 662'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 46,2 Prozent entspricht. Diese Entwicklung stellt eine deutliche Steigerung gegenüber der vorherigen Staffel unter der Moderation von Röbi Koller dar. SRF betont jedoch auch, dass das Niveau der Quoten bereits zuvor sehr hoch gewesen sei, was die anhaltende Attraktivität der Sendung unterstreicht.

Röbi Koller vergoss beim Abschied von «Happy Day» Tränen, was die emotionale Bindung zu der langjährigen Sendung verdeutlichte. Nebst dem Moderatorenwechsel hat sich bei der Sendung inhaltlich nur wenig verändert, was die Treue der etablierten Formate unterstreicht. Die beliebten Überraschungen, die aufwendigen Umbaumassnahmen für die Überraschten sowie das traditionelle Starduett – all diese Elemente sind geblieben und bilden das vertraute Fundament von «Happy Day». Neu ist jedoch die Integration von Kiki Maeder, die nun live während der Sendung Menschen in verschiedenen Regionen der Schweiz überrascht. Diese Neuerung schafft laut SRF zusätzliche Unmittelbarkeit und bindet das Publikum noch stärker in die emotionalen Momente ein. Der Sender erklärt, dass durch die Präsenz und Moderationsweise von Nik Hartmann, die sich von der seines Vorgängers unterscheidet, sich die Tonalität der Sendung automatisch etwas verändert hat.

Zudem wurden das Studiodekor und das allgemeine Design von «Happy Day» optisch aufgefrischt, um ein moderneres Erscheinungsbild zu schaffen und die visuelle Attraktivität zu steigern. Diese kleinen, aber feinen Anpassungen tragen dazu bei, dass sich die Sendung frisch anfühlt, ohne ihre Wurzeln zu vernachlässigen. Erst kürzlich wurde zudem bekannt, dass die Samstagabendshow künftig in einem anderen Studio produziert werden muss. Im Studio 1, dem langjährigen und vertrauten Zuhause von «Happy Day», werden aus technischen Gründen die Lichter für immer gelöscht. Die Begründung liegt darin, dass die Räumlichkeiten nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen entsprechen und die bestehende Ausstattung als veraltet gilt. Dieser Umzug wird eine weitere Veränderung für das Produktionsteam und die Sendung mit sich bringen, deren Bewältigung bereits ansteht.

Die Erfolgsgeschichte von «Happy Day» unter Nik Hartmann spiegelt die Fähigkeit der Sendung wider, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig ihre Kernidentität zu bewahren. Die gestiegenen Zuschauerzahlen und die positive Resonanz auf die inhaltlichen Neuerungen deuten darauf hin, dass die Samstagabendshow auf einem guten Weg ist, ihre Position im Schweizer Fernsehen zu festigen und auszubauen. Der Moderatorenwechsel, der oft eine kritische Phase für etablierte Formate darstellt, hat sich in diesem Fall als belebender Impuls erwiesen. Nik Hartmann bringt eine neue Energie und eine frische Perspektive ein, die bei den Zuschauern gut ankommt. Seine Interaktion mit Kiki Maeder und den Gästen wirkt authentisch und unterhaltsam, was massgeblich zur positiven Gesamtstimmung beiträgt. Die Tatsache, dass die Sendung trotz der technischen Herausforderungen und des bevorstehenden Umzugs in ein neues Studio weiterhin auf hohe Zuschauerzahlen zählen kann, spricht für die Resilienz und die anhaltende Relevanz von «Happy Day» im Programm von SRF. Die Anpassungen im Studiodekor und das neue visuelle Design sind weitere Zeichen dafür, dass das Produktionsteam bestrebt ist, die Sendung modern und ansprechend zu halten, um auch zukünftig ein breites Publikum zu erreichen. Die Geschichte der Sendung, die mit Röbi Koller als langjährigem und beliebten Moderator verbunden war, wird nun erfolgreich fortgeschrieben, und die neuen Impulse durch Nik Hartmann und Kiki Maeder versprechen eine spannende Fortsetzung für die kommenden Staffeln.





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