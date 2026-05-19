Erfolgreicher Schweizer Beitrag zur Weltraumforschung: Smile-Satellit startet in die Mission

Der von europäischen und chinesischen Weltraumorganisationen koordinierte Satellit Smile ist in den Weltraum gestartet und wird nun drei Jahre lang die komplexen Wechselwirkungen des Weltraumwetters erforschen. Schweizer Forscher der FHNW haben an der Mission entscheidend mitgewirkt.

Mit einem erfolgreichen Raketenstart vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana hat die Schweiz einen entscheidenden Beitrag zur Erforschung des Weltraumwetters geleistet. Am 23. Dezember 2022 brachte eine Vega-C-Rakete den Satelliten Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) in eine Umlaufbahn von über 700 Kilometern Höhe.

Der Start wurde als voller Erfolg gewertet, nachdem sich der Satellit rund eine Stunde nach dem Abheben von der Trägerrakete löste und seine Solarpaneele entfaltete. Säm Krucker von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg AG bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA: „Wir haben einen neuen Satelliten.

“ Die FHNW-Forscher hatten an dem Projekt nicht nur wissenschaftliche Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt, sondern wichtige Missionskomponenten entwickelt. Nun beginnt für die Wissenschaftler die spannendste Phase, wie Krucker erklärt. Bereits jetzt wurde ein spezielles Kühlsystem für das Teleskop an Bord designed, gefertigt und getestet. Zusätzlich steuert die Schweiz Software-Algorithmen bei, mit denen die Bildqualität der Weitwinkelkamera des Satelliten verbessert werden soll.

Die Mission Smile widmet sich dem Verständnis und möglicherweise sogar der Vorhersage von Weltraumwetter, das maßgeblich durch Sonnenwinde und Sonnenstürme beeinflusst wird. Diese geladenen Teilchenstrahlungen aus der Sonne können bei Kontakt mit dem Magnetfeld der Erde zahlreiche Folgen haben: von Polarlichtern über Störungen von Satelliten bis hin zu zerstörerischen Auswirkungen auf Stromnetze. Teil dieser komplexen Prozesse wird Smile nun über einen Zeitraum von drei Jahren genau dokumentieren. Neben schweizerischen Komponenten trägt auch die Raketentechnik Schweizer Elemente.

So stammt beispielsweise die Schutzspitze der Vega-C, die den Satelliten während des Austritts durch die Atmosphäre schützte, von Beyond Gravity in Emmen LU. Die internationale Zusammenarbeit, zu der neben europäischen auch chinesische Raumfahrtbehörden gehören, unterstreicht die Bedeutung dieses globalen Forschungsvorhabens





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