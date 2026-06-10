Erfolgreicher Netflix-Start für "Office Romance" mit Jennifer Lopez und Brett Goldstein

Die romantische Komödie "Office Romance" erreicht innerhalb von drei Tagen 20,9 Millionen Abrufe und wird in 63 Ländern zum Nummer-eins-Film der Woche auf Netflix.

Die romantische Komödie " Office Romance " mit Jennifer Lopez und Brett Goldstein feiert einen erfolgreichen Start auf Netflix . Der Film, der am 5. Juni veröffentlicht wurde, erreichte innerhalb von nur drei Tagen 20,9 Millionen Abrufe und sicherte sich damit den ersten Platz in den wöchentlichen Netflix - Filmcharts für die Zeit vom 1. bis 6.

Juni. In insgesamt 63 Ländern, darunter die USA, Kanada, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien, Schweden, Dänemark, Polen, Südafrika, Ägypten und Argentinien, stand die Produktion an der Spitze der charts. Inhaltlich verkörpert Lopez die CEO Jackie Cruz, die Chefin einer familieneigenen Fluggesellschaft, während Goldstein den Anwalt Daniel Blanchflower spielt, der mit ihr einen Rechtsstreit bearbeitet. Zwischen den beiden entwickelt sich eine verbotene Büro romanze, die durch die strengen Unternehmensrichtlinien gegen Beziehungen am Arbeitsplatz erschwert wird.

Das Drehbuch wurde von Goldstein zusammen mit Joe Kelly verfasst, wobei Goldstein die Hauptrolle für Lopez im Blick hatte. Für die Regie zeichnete Ol Parker verantwortlich, der bereits bekannte Werke wie "Ticket ins Paradies" und "Mamma Mia! Here We Go Again" schuf. Die Kritiken fallen gemischt aus: Die "New York Times" kritisiert, dass die für eine Serie typischen Charakterentwicklungen in einen zweistündigen Film gepresst wurden, was nicht recht gelinge.

Der "Filmdienst" bezeichnet den Film als weitgehend fade romantische Komödie, die dem brisanten Thema der Machtasymmetrie in einer Chef-Mitarbeiter-Beziehung kein Gespür und damit keinen Biss verleihe. Trotz der durchwachsenen Bewertungen scheint das Publikum von der Liebeskomödie angetan zu sein, wie die hohen Abrufzahlen verdeutlichen





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Netflix Office Romance Jennifer Lopez Brett Goldstein Romantische Komödie Filmcharts Streaming

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lena Goreliks "Alle meine Mütter": Ein Roman, der konventionelle Bilder von Mutterschaft aufbrichtIm Interview kritisiert die deutsch-russische Autorin Lena Gorelik den enormen Erwartungsdruck auf Mütter und beschreibt, wie ihr Roman "Alle meine Mütter" mit kaleidoskopartigen Momentaufnahmen mütterliche Vielfalt jenseits von Klischees zeigt. Sie erklärt, warum das Thema "Mutter" politisch aufgeladen ist und warum sie nicht über Väter schreiben würde.

Read more »

Hat persönliche Beratung Zukunft? – Das sagen 13 BankenchefsLesen Sie die Antworten von Marc Pictet, Anke Bridge Haux, Stefan Bollinger, Oliver Buomberger, Franco Polloni, Roman Pfranger, Gabriel Brenna, Serge Fehr, Camille Vial, Fabian Käslin, Stephan Vollert und Christel Rendu de Lint & Georg Schubiger.

Read more »

Buchtipp: «Das Schwarz an den Händen meines Vaters» von Lena SchätteDie Autorin Lena Schätte schreibt in ihrem neusten Roman über Alkoholismus und Co-Abhängigkeit in der Familie.

Read more »