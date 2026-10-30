Unter Vermittlung der USA ist die Evakuierung der russisch besetzten Stadt Oleschky erfolgreich abgeschlossen worden. Die russische Ombudsfrau bestätigte die Aufteilung der Fahrzeugkolonnen und den reibungslosen Ablauf der Aktion, bei der auch kurzfristige Entscheidungen zur Abreise berücksichtigt wurden. Trotz des Abschlusses der Waffenruhe am Sonntag bleibt die Hoffnung auf weitere humanitäre Einsätze bestehen.

Die von den USA vermittelte humanitäre Hilfsaktion für die russisch besetzte südukrainische Frontstadt Oleschky ist erfolgreich abgeschlossen. Die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa berichtete, dass die Evakuierung der Bevölkerung weitgehend beendet ist und die Fahrzeuge nun aufgeteilt werden, um weitere humanitäre Aufgaben in der Region zu erfüllen.

Die Aktion wurde als reibungsloser Ablauf gelobt, wobei sowohl registrierte als auch kurzfristig entschlossene Anwohner die Möglichkeit zur Abreise erhielten. Auch die Ukraine-Ombudsfrau Marija Ljubimowa bestätigte den erfolgreichen Einsatz und äußerte sich optimistisch über zukünftige Hilfsmaßnahmen in Kriegszeiten.