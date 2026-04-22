Nach den gewalttätigen Vorfällen beim Cupspiel zwischen dem FC Aarau und dem BSC Young Boys sind alle gesuchten Täter ermittelt. Die Behörden leiten nun die entsprechenden Strafverfahren ein.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau hat ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit den gewalttätigen Ausschreitungen nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Aarau und dem BSC Young Boys offiziell einen entscheidenden Schritt vorangebracht. Wie die Behörde am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme bekannt gab, konnte die öffentliche Fahndung saktion nach den randalierenden Fans erfolgreich abgeschlossen werden. Alle Personen, deren Gesichter Mitte April noch auf verpixelten Fahndung sfotos zu sehen waren, konnten mittlerweile zweifelsfrei identifiziert werden. Dieser Erfolg ist zum einen auf die Kooperationsbereitschaft der betroffenen Personen zurückzuführen, die sich nach der Veröffentlichung der Bilder eigenständig bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden meldeten, und zum anderen auf gezielte polizeiliche Ermittlungsarbeit, die zur Identifizierung der übrigen Verdächtigen führte. Damit ist die Phase der öffentlichen Fahndung beendet, doch der juristische Prozess fängt für die Beteiligten nun erst richtig an.

Die nun identifizierten Personen werden in den kommenden Wochen und Monaten als beschuldigte Parteien in den laufenden Strafverfahren geführt. Die Staatsanwaltschaft Aargau hat hierfür ein umfangreiches Dossier zusammengestellt. Die Anklagepunkte wiegen schwer: Den Beteiligten werden unter anderem Sachbeschädigung in erheblichem Ausmass, die Störung des öffentlichen Verkehrs sowie der Tatbestand des Landfriedensbruchs zur Last gelegt. Es handelt sich hierbei um Delikte, die nicht nur die öffentliche Sicherheit gefährdeten, sondern auch eine erhebliche finanzielle Belastung für die Stadt Aarau darstellen. Während die juristische Aufarbeitung ihren Lauf nimmt, betont die Staatsanwaltschaft ausdrücklich, dass bis zu einem rechtskräftigen Urteil weiterhin die Unschuldsvermutung gilt. Es liegt nun an den Gerichten, das genaue Ausmass der individuellen Schuld zu prüfen und entsprechende Sanktionen festzulegen, welche den Grundsätzen des Schweizer Rechtsstaates entsprechen.

Der Vorfall ereignete sich am 20. September 2025, als das brisante Cupspiel zwischen dem FC Aarau und dem BSC Young Boys die Gemüter erhitzte. Was als sportliches Highlight geplant war, endete in einer Welle der Gewalt, die sich bis in das Stadtgebiet von Aarau ausbreitete. Die entstandenen Schäden sind massiv: Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Kosten für die Zerstörungen auf rund 200.000 Franken. Neben dem finanziellen Schaden war es vor allem die psychologische Belastung für die Anwohner und die Beeinträchtigung der öffentlichen Infrastruktur, die für Empörung sorgten. Die konsequente Verfolgung der Täter durch die aargauischen Behörden sendet nun ein klares Signal gegen Gewalt im Umfeld von Sportveranstaltungen. Es bleibt abzuwarten, wie die kommenden Gerichtsprozesse ablaufen werden und ob diese abschreckende Wirkung auf zukünftige Veranstaltungen haben können, um die Sicherheit in den Schweizer Städten nachhaltig zu gewährleisten und das Vertrauen in die öffentliche Ordnung zu stärken.





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