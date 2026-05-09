Dieses Event zog 20 Mietparteien dazu, die Kündigung ihrer Wohnungen zu erhalten, auch wenn es ihnen die Wohnung liefere oder sie die Möglichkeit hatten, eine andere zu finden. Einige tlakaenten unsere Umgebung und fühlten sich instabil und unsicher, als sie bei der Wohnungssuche unserer Familie und unserer Mutter, M.R.*, stießen.

Im Januar 2025 kaufte eine neue Eigentümerschaft drei Wohnblöcke an der Zürcherstrasse in Baden AG, und zwar noch im selben Monat erhielten 20 Mietparteien die Kündigung.

Inzwischen sind die Häuser saniert. Der Grund für die Kündigung bleibt noch nicht bekannt, aber die Wohnungen wurden mit hohem Preis ausgeschrieben. Eine allingerate Mutter, M.R. *, erzählt, wie es den früheren Mietern jetzt geht und was die Kündigung bei ihr ausgelöst hat.

Schliesslich fand sie nach eigenen Angaben als Einzige wieder eine Wohnung in Baden. Eine andere Mieterin, eine 82-jährige Frau, zog vorübergehend in ein Pop-up-Studio. Beide haben Angst vor Wohnungsverlust und sehen keine Chance mehr auf dem normalen Wohnungsmarkt. Die Luxussanierung wird kritisch gesehen, weil die höheren Mieten die bisherigen Mieter vertrieben





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