Erdogan sieht israelische Angriffe als Bedrohung für die Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die israelischen Militäroperationen im Libanon und Syrien als existenzielle Bedrohung für die Türkei bezeichnet. In einer Rede vor seiner AKP warf er Israel vor, destabilisierende Politik zu betreiben und internationale Normen zu missachten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die israelischen Militäraktionen in der Region ausdrücklich als Bedrohung für die Türkei verurteilt. In einer Rede vor seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara betonte Erdogan , dass die Angriffe Israels auf den Libanon und Syrien ein solches Ausmass erreicht hätten, dass sie unmittelbar auch die nationale Sicherheit der Türkei gefährdeten.

Er beschuldigte Israel zudem, eine destabilisierende Politik im gesamten Nahen Osten zu betreiben, die sich bis in den östlichen Mittelmeerraum erstrecke. Erdogan kritisierte insbesondere die anhaltenden israelischen Luftangriffe und Bodeneinsätze trotz bestehender Waffenruhevereinbarungen. Im Südlibanon sei die Zerstörung enorm, und auch in Syrien führe das israelische Militär weiterhin Operationen durch, insbesondere im Süden des Landes nahe den von Israel kontrollierten Golanhöhen.

Der türkische Staatschef warf Israel vor, mit dieser aggressiven Haltung nicht nur seine Nachbarn zu bedrohen, sondern die gesamte regionale Stabilität zu untergraben. Gleichzeitig verwies Erdogan auf die innenpolitische Situation in Israel. Er warf der israelischen Regierung vor, das eigene Volk zu unterdrücken und politische Gegner zu inhaftieren. Israel halte sich nicht an internationale Gesetze, Verträge oder Abmachungen, was es zu einer brandgefährlichen Akteur mache.

"Israel wird weiterhin entschieden gegen den Iran und seine Verbündeten vorgehen, die den Nahen Osten und die ganze Welt bedrohen", zitierte Erdogan die israelische Position, die er jedoch als nicht nur für die Türkei, sondern für die gesamte Welt falsch ansah. Die türkische Regierung sieht sich durch die israelische Politik in der Region zunehmend herausgefordert und warnt vor einer Eskalation, die auch die Schwarzmeerregion betreffen könnte.

Mit seiner scharfen Rhetorik positioniert Erdogan einmal mehr als critical voice gegenüber Israel und versucht, sich als defender regionaler Stabilität und muslimischer Interessen zu präsentieren. Die Äußerungen fallen in eine Zeit erhöhter Spannungen zwischen der Türkei und Israel, die auch wirtschaftliche und diplomatische Dimensionen haben. Die türkische Regierung hat bereits ihre Unterstützung für palästinensische Gruppen deutlich gemacht und kritisiert regelmäßig die israelische Besatzungspolitik. Experten warnen, dass die gegenseitigen Vorwürfe die chances für eine Deeskalation im Nahostkonflikt weiter verringern könnten.

Die internationale Gemeinschaft ist aufgefordert, auf beide Seiten einzuwirgen, um eine weitere Destabilisierung der ohnehin fragilen Region zu verhindern





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