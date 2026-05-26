Erdbeere pflücken: Selbstpflück-Fans aufgepasst!

Die Saison für Erdbeeren ist eröffnet! Hier findest du Öffnungszeiten, Erdbeerfelder und mehr.

NEWS TEXT: Variieren jedoch. Via Telefon gibt es ein tagesaktuelles Infoband mit den Öffnungszeiten. Begründungen inklusive: Beispielsweise heisst es da, dass am Vortag so viele Leute da waren, dass die Erdbeeren nachreifen müssen und das Beerliand deshalb erst am Nachmittag öffnet.

Haben die Verantwortlichen ebenfalls jeweils die Öffnungszeiten vermerkt. Die Beeren der Familie Wiesner gibt es zudem am Hofautomaten an der Therwilerstrasse 3 in Bottmingen, samstags am Genussmarkt in Liestal sowie am Donnerstag und Freitag auf dem Basler Stadtmarkt auf dem Marktplatz. Erdbeerfeld Kellerhals Die Familie Kellerhals bietet auf dem Kreuzfeldhof in Füllinsdorf täglich zwischen 8 und 11.30 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag zusätzlich von 13.30 bis 17 Uhr einen 'Self Pick' für Erdbeeren.

Am Wochenende ist das Feld durchgehend von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Aufgrund der aktuellen Temperaturen müssten die Erdbeeren zurzeit schneller geerntet werden, 'weil sie bei grosser Hitze rasch weich oder überreif werden', heisst es in einem Instagram-Post des Kreuzfeldhofs. Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Mit dabei: die wohl grösste Erdbeere in der Region Basel, die den Eingang zum Erdbeerfeld markiert. Es handelt sich um eine Riesenerdbeere mit Comic-Gesicht. Nebst der gigantischen Erdbeere gibt es auf dem Hof Kühe, Pferde, Ziegen, Katzen und Hunde zu bestaunen.

Selbst ernten in Füllinsdorf Ebenfalls in Füllinsdorf befindet sich das Erdbeerfeld von Felix Haumüller.

'Bei uns gilt Self Pick first. Das bedeutet, dass bei uns vom Anfang bis zum Schluss die Beeren und das Gemüse nur für unsere Kunden reserviert sind', so das Versprechen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 und von 13.30 bis 18.30 Uhr. Am Samstag hat das Feld von 8 bis 16 Uhr offen und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr.

Neben den Erdbeeren können auf dem Hof bald Rote Johannisbeeren, Cassis, Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren gepflückt werden. Wer sein Gemüse selber ernten möchte, hat die Auswahl zwischen Bohnen, Tomaten, Auberginen, Gurken, Zucchetti, Peperoni und Peperoncini. Chleizelglihof: Erdbeerfeld Möhlin Im Fricktal wartet der Chleizelglihof mit einem Erdbeerfeld auf die Selbstpflück-Fans. Auch hier gibt es neben dem Pflückspass riesige Erdbeer-Skulpturen zu bestaunen.

Symbolbild: IMAGO/Richard Pohle Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 und von 13 bis 17.30 Uhr. Am Samstag hat das Feld von 9 bis 11.30 und von 13 bis 17 Uhr offen und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Vier Franken kosten 500 Gramm selbst gepflückter Erdbeeren. Ein Kilo kostet acht Franken.

Das Feld wartet mit einem grossen Veloparkplatz auf. Auch jenseits der Schweizer Grenze liegt das Erdbeerpflücken im Trend – oder wie es die Elsässer nennen: die 'Self Cueillette'. Unweit von Mulhouse befindet sich das 'Champ de Fruits Rouges' – das Feld der 'Roten Früchte'. Das Feld bietet neben Familienausflügen auch Schulexkursionen an.

'Neben dem Pflücken Ihrer eigenen frischen Früchte, haben Sie auch die Chance von der Schönheit unserer Region zu profitieren', werben die Besitzer. Das Feld in Guewenheim hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Mit dem Auto dauert die Reise zurück in die Schweiz circa 40 Minuten





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