CH
Advertisement
Economy

Erdbeben in Zentraljapan: 22 Verletzte und Zerstörung nach Stärke 5,7

bazonline#7 in Switzerland
Erdbeben in Zentraljapan: 22 Verletzte und Zerstörung nach Stärke 5,7
Erdbeben Japan · Shizuoka · Aichi
Advertisement

Ein starkes Beben der Stärke 5,7 erschütterte am 8. November 2026 Japan. Mindestens 22 Personen wurden verletzt, die Infrastruktur blieb jedoch intakt.

Am Sonntagmorgen, dem 8. November 2026, erschütterte ein starkes Erdbeben die Region Zentraljapan. Die japanische Meteorologiebehörde in Tokio meldete eine Stärke von 5,7 für das Ereignis. Zeitgleich notierte die USGS eine magnitude von 5,5. Die Erschütterungen waren primär in der Präfektur Aichi und der Präfektur Shizuoka zu vernehmen.

Geologie und Herdgebiet

Die USGS lokalisierte den Ursprung des Bebens in rund 40 Kilometern Tiefe. Das Epizentrum lag dabei in der Präfektur Shizuoka. Amtliche Messungen der japanischen Behörden zeigten jedoch, dass die Erschütterungen in der benachbarten Präfektur Aichi am stärksten waren. Der japanische Archipel liegt geografisch bedingt in einer hochgradig erdbebengefährdeten Region.

Also readSchwerer Busunfall bei Lent in Frankreich: Zwei Tote und Dutzende Verletzte

Personenschäden und öffentliche Ordnung

Japanische Medienberichte dokumentierten mindestens 22 Verletzte infolge des Bebens. Die meisten der Verletzten waren beim Verlassen von Gebäuden oder auf Treppen gestürzt. Fernsehbilder zeigten deutlich zerbrochene Schaufenster und Glasscherben auf den Straßen. In einer Buchhandlung fielen mehrere Regale voller Bücher um.

Advertisement
Reaktion der Behörden

Die japanische Meteorologiebehörde wandte sich direkt an die Medien, um die Lage einzuschätzen. Es folgten schwächere Nachbeben, die die Anspannung in der Bevölkerung erhöhten. Die lokalen Behörden koordinierten die Notfallmaßnahmen vor Ort. Die Geschwindigkeit der Shinkansen-Schnellzüge wurde in den betroffenen Gebieten vorsichtshalber reduziert.

Regionale Verteilung der Erschütterungen

Die Erschütterungen waren deutlich in Kyoto und Nara spürbar. In Tokio selbst wurden hingegen keine nennenswerten Erdbebenbewegungen registriert. Die Unterschiede in der Intensität hingen stark vom Abstand zum Herdgebiet ab. Die Sicherheit der Zivilbevölkerung wurde durch die schnellen Warnsysteme gewährleistet.

bazonline#7 in Switzerland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Advertisement
Erdbeben Japan Shizuoka Aichi Japanische Meteorologiebehörde USGS Shinkansen Kyoto

More on Economy

See all

Schweizer Frauen-Nati startet ohne verletzte Lara Stalder in die WM

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen startet heute in Dänemark in die Weltmeisterschaft, wobei Kapitänin Lara Stalder wegen einer Knieverletzung für sechs bis acht Wochen ausfällt. Trotzdem ist der EV Zug mit sieben Spielerinnen stark im Kader vertreten. Das Team unter Trainerin Shannon Miller möchte an die Bronzemedaille von 2012 anknüpfen.

nau_live

Neuesten Nachrichten · Switzerland

See all
Up nextSchweizer Frauen-Nati startet ohne verletzte Lara Stalder in die WM