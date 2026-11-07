Erdbeben in Zentraljapan: 22 Verletzte und Zerstörung nach Stärke 5,7

Ein starkes Beben der Stärke 5,7 erschütterte am 8. November 2026 Japan. Mindestens 22 Personen wurden verletzt, die Infrastruktur blieb jedoch intakt.

Am Sonntagmorgen, dem 8. November 2026, erschütterte ein starkes Erdbeben die Region Zentraljapan. Die japanische Meteorologiebehörde in Tokio meldete eine Stärke von 5,7 für das Ereignis. Zeitgleich notierte die USGS eine magnitude von 5,5. Die Erschütterungen waren primär in der Präfektur Aichi und der Präfektur Shizuoka zu vernehmen.

Geologie und Herdgebiet

Die USGS lokalisierte den Ursprung des Bebens in rund 40 Kilometern Tiefe. Das Epizentrum lag dabei in der Präfektur Shizuoka. Amtliche Messungen der japanischen Behörden zeigten jedoch, dass die Erschütterungen in der benachbarten Präfektur Aichi am stärksten waren. Der japanische Archipel liegt geografisch bedingt in einer hochgradig erdbebengefährdeten Region.

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Personenschäden und öffentliche Ordnung

Japanische Medienberichte dokumentierten mindestens 22 Verletzte infolge des Bebens. Die meisten der Verletzten waren beim Verlassen von Gebäuden oder auf Treppen gestürzt. Fernsehbilder zeigten deutlich zerbrochene Schaufenster und Glasscherben auf den Straßen. In einer Buchhandlung fielen mehrere Regale voller Bücher um.

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Reaktion der Behörden

Die japanische Meteorologiebehörde wandte sich direkt an die Medien, um die Lage einzuschätzen. Es folgten schwächere Nachbeben, die die Anspannung in der Bevölkerung erhöhten. Die lokalen Behörden koordinierten die Notfallmaßnahmen vor Ort. Die Geschwindigkeit der Shinkansen-Schnellzüge wurde in den betroffenen Gebieten vorsichtshalber reduziert.

Regionale Verteilung der Erschütterungen

Die Erschütterungen waren deutlich in Kyoto und Nara spürbar. In Tokio selbst wurden hingegen keine nennenswerten Erdbebenbewegungen registriert. Die Unterschiede in der Intensität hingen stark vom Abstand zum Herdgebiet ab. Die Sicherheit der Zivilbevölkerung wurde durch die schnellen Warnsysteme gewährleistet.