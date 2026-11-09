Erdbeben in Venezuela: Tausende Vermisste und politische Korruption im Ölboom

Zwei Monate nach dem schweren Erdbeben in Venezuela liegen die Opferzahlen bei über 6500. Während Bürgerinitiativen Zehntausende Vermisste melden, nutzt Maduro die Krise für einen umstrittenen Ölinvestitionsplan mit US-Koncernen.

Am 24. Juni erschütterten zwei schwere Erdbeben der Stärke 7.2 und 7.5 Venezuela und verwandelten die Küstenregion La Guaira sowie Teile der Hauptstadt Caracas in eine Trümmerlandschaft. Die Region La Guaira liegt nur rund eine halbe Stunde von der Hauptstadt entfernt und litt besonders unter den Zerstörungen. Zwei Monate später, am 24. August, bezifferte die Regierung von Venezuela die offizielle Zahl der Todesopfer auf 6509. Diese offizielle Angabe ist seitdem unverändert geblieben, obwohl die Suche in den Ruinen weitergeht.

Offizielle Zahlen vs. Bürgerinitiativen

Die offizielle Statistik stagniert, obwohl Angehörige und Einsatzkräfte weiterhin sterbliche Überreste in den Trümmern finden. Eine offizielle Zahl der Vermissten hat die Regierung bis heute nicht veröffentlicht. Unabhängige Bürgerinitiativen haben nach Angaben von Amnesty International jedoch mehr als 41.000 Vermisstenmeldungen gesammelt. Diese Listen können jedoch Fehler und doppelte Einträge enthalten, da sie nicht zentral verwaltet werden. Amnesty International kritisiert scharf die mangelnde Transparenz der Behörden in Caracas.

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Der Staat hat die Suche weitgehend an private Freiwillige delegiert. Viele Familien warten verzweifelt auf Antworten. Ein trauriges Beispiel ist Angie Sojo. Sie steigt täglich in die Ruinen der Anlage "Residencias Caribe" in La Guaira, um nach ihrem vermissten Ehemann zu suchen. Von ihrem früheren Leben ist kaum etwas geblieben, nur ein paar Töpfe und etwas Dekoration haben sie gerettet. Gemeinsam mit ihrer Tochter plant sie den Umzug bei ihrer Mutter nach Caracas.

Kritik am Staatsversagen

Die mangelnde staatliche Leistungsfähigkeit bei der Katastrophenhilfe ist ein zentrales Thema der Debatte. Auch Monate nach dem Beben suchen Angehörige noch immer nach Vermissten. Die Suche ist für Angie Sojo erst erfolgreich, als sie eine WhatsApp-Nachricht erhält. Ein Foto zeigt sie erschöpft mit der Urne ihres Mannes. Dass die Suche nach Vermissten vielerorts den Freiwilligen überlassen bleibt, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie wenig der Staat in der Katastrophe leisten konnte.

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Die Politologin Margarita López Maya übt scharfe Kritik an der Regierung. Sie erklärt: "Das Militär reagierte in den entscheidenden Stunden viel zu spät. Es gab einen vollständigen Zusammenbruch des venezolanischen Staates." Auch der Feuerwehr seien die nötigen Mittel gefehlt. Diese Überforderung bei der Katastrophenhilfe ist kein isolierter Einzelfall. Sie hat auch mit der maroden Infrastruktur des Landes zu tun, die über Jahre hinweg vernachlässigt wurde.

Stromkrise und Ölindustrie

Besonders deutlich zeigt sich die infrastrukturelle Schwäche bei der Stromversorgung. In vielen Teilen Venezuelas fällt der Strom täglich sechs bis zwölf Stunden aus. Das Land verfügt eigentlich über grosse Kraftwerkskapazitäten, vor allem dank der Wasserkraft. Doch ein Grossteil dieser Infrastruktur ist nicht mehr funktionsfähig. Dies erklärt Phil Gunson von der International Crisis Group in einer Analyse.

Die wirtschaftliche Lage hat die Situation zusätzlich verschärft. Strom wird zunehmend dort eingesetzt, wo er für die Wiederbelebung der Ölindustrie gebraucht wird. Dadurch fehlt die Energie anderswo in der Bevölkerung. Spitäler und Unternehmen müssen etwa im Bundesstaat Zulia, der Erdölregion um den Maracaibo-See, mit schweren Engpässen zurechtkommen. Der Widerspruch ist offensichtlich und belastet das Vertrauen der Bürger in den Staat weiter.

US-Investitionen und umstrittene Partnerschaft

Venezuela verfügt mit rund 303 Milliarden Barrel über die grössten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. Trotzdem fördert das Land derzeit nur rund eine Million Barrel pro Tag. Das ist weniger als ein Drittel der früheren Spitzenwerte. Misswirtschaft, Korruption, mangelnde Wartung und die US-Sanktionen haben die staatliche Ölindustrie über Jahre geschwächt. Seit der Festnahme von Nicolas Maduro öffnet Venezuela seine Ölindustrie wieder für ausländische Investoren.

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Allen voran stehen Unternehmen aus den USA. Im Zentrum steht die Firma NABEP, North American Blue Energy Partners, die erst 2024 gegründet wurde. Ende August kündigte US-Präsident Donald Trump ein Abkommen an. Er verkündete: "Exxon steigt ein, Chevron steigt ein, unsere grossen Ölkonzerne steigen ein." Geplant sind Investitionen in 17 Ölfelder im Maracaibo-See und im Orinoco-Gürtel. Nach Angaben der USA will NABEP bis zu 100 Milliarden Dollar investieren.

Skandale und politische Risiken

Washington soll sich einen bevorzugten Zugang zum Öl und eine Beteiligung am Unternehmen gesichert haben, wie es heisst. Doch über das Geschäft ist bislang wenig bekannt. Der vollständige Vertrag wurde nicht veröffentlicht. Fragen wirft vor allem der Mann hinter NABEP auf. Es handelt sich um den 47-jährigen Unternehmer Alejandro Betancourt. Er gehört zu den sogenannten "Bolichicos".

Dieser Begriff bezeichnet Geschäftsleute, die unter dem damaligen und mittlerweile verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez dank staatlicher Aufträge und ihrer Nähe zur Regierung reich wurden. In den USA und in der Schweiz wurde gegen Betancourt wegen des Verdachts auf Geldwäsche ermittelt. Mehr als eine Milliarde Dollar sollen aus dem staatlichen Ölkonzern PDVSA veruntreut und über Immobilien in Miami sowie über Bankkonten in Malta und der Schweiz gewaschen worden sein.

Die Ermittlungen in Florida wurden laut Reuters in diesem Jahr ausgesetzt. Angeklagt wurde Betancourt nie. Er bestreitet die Vorwürfe der Geldwäsche. Die aktuelle Ölpolitik von Maduro steht nun im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Die Kombination aus einer humanitären Katastrophe und umstrittenen Wirtschaftsabkommen prägt die politische Landschaft. Die Transparenz bleibt eine der grössten Herausforderungen für die demokratische Zukunft des Landes. Die Zahl der Vermissten wird sich vermutlich nie genau bestimmen lassen, da die Beweislage unzureichend ist. Die Hoffnungen der Familien auf eine umfassende Aufklärung sind gering geworden.