Erdbeben in der Schweiz: Geologische Abklärungen in Flums-Hochwiese

Ein Erdbeben der Stärke 3,8 wurde in der Nähe von Walenstadt registriert. Geologische Untersuchungen laufen in Flums-Hochwiese, um die Stabilität eines Felsens zu beurteilen. Über 830 Verspürtmeldungen gingen beim Schweizerischen Erdbebendienst ein.

Nach dem Erdbeben in der Nähe von Walenstadt laufen umfassende geologische Untersuchungen, um die Stabilität eines möglicherweise gefährlichen Felsens in Flums-Hochwiese zu beurteilen. Dies bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen am Sonntagmorgen gegenüber der Nachrichten agentur Keystone-SDA.

Aktuell liegen der Polizei keine weiteren Informationen vor, jedoch ist der kantonale Führungsstab mit der Situation befasst. Bisher wurden keine Schadensmeldungen von der Bevölkerung an die Polizei gemeldet, so der Mediensprecher. Der Schweizerische Erdbebendienst hatte in der Nacht auf Sonntag ein Erdbeben der Stärke 3,8 auf der Richterskala rund sechs Kilometer östlich von Walenstadt registriert. Es wird davon ausgegangen, dass das Beben in weiten Teilen der Schweiz spürbar war.

Das Erdbeben ereignete sich um 04:24 Uhr, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) mitteilte. Bei einem Erdbeben dieser Stärke sind in der unmittelbaren Nähe des Epizentrums vereinzelt kleinere Schäden möglich. Innerhalb einer Stunde nach dem Beben gingen bereits 423 Meldungen von Personen ein, die das Beben gespürt hatten. Bis zum Mittag stieg die Anzahl der Meldungen auf über 830 an.

Selbst in St. Gallen, das fast 40 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt, berichteten mehrere Personen davon, das Beben deutlich wahrgenommen zu haben. Besonders viele Meldungen kamen aus Buchs SG, wo über 100 Personen das Beben spürten. Die Experten des SED gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen Nachbeben auftreten können, die ebenfalls spürbar sein könnten.

Der Schweizerische Erdbebendienst registriert im Durchschnitt drei bis vier Erdbeben pro Tag in der Schweiz und den angrenzenden Gebieten, was einer jährlichen Gesamtzahl von 1000 bis 1500 Beben entspricht. Allerdings werden von der Bevölkerung nur etwa 10 bis 20 Erdstösse pro Jahr tatsächlich wahrgenommen, und dies in der Regel erst ab einer Magnitude von etwa 2,5. Die aktuelle Situation in Flums-Hochwiese wird genau beobachtet, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Die geologischen Untersuchungen sollen klären, ob der Fels instabil ist und eine Gefahr darstellt. Die Kantonspolizei St. Gallen steht in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden und wird die Bevölkerung über weitere Entwicklungen informieren. Die hohe Anzahl an Verspürtmeldungen zeigt, wie empfindlich die Bevölkerung auf Erdbeben reagiert, selbst wenn diese relativ schwach sind. Die schnelle Reaktion des SED und der Kantonspolizei ist ein Zeichen dafür, dass die Schweiz gut auf solche Ereignisse vorbereitet ist.

Die laufenden Untersuchungen sind entscheidend, um mögliche Risiken zu minimieren und die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Die Situation wird weiterhin aufmerksam verfolgt, und es ist wichtig, dass die Bevölkerung auf mögliche Nachbeben vorbereitet ist





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