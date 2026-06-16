Erdbeben der Stärke 6,7 trifft Sulawesi: Mehrere Nachbeben und anhaltende Gefahr

Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,7 hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert. Das Beben ereignete sich in flacher Tiefe nahe der Stadt Palu und wurde in mehreren Provinzen gespürt. Trotz zunächst fehlender Meldungen zu Opfern oder Schäden bestehen Sorgen wegen möglicher Gebäudeschäden. Das USGS registrierte mehrere Nachbeben. Die Lage wird weiter beobachtet.

Starkes Erdbeben erschüttert Sulawesi - mehrere Nachbeben registriert. Ein Beben der Stärke 6,7 hat die indonesische Insel Sulawesi getroffen. Über Opfer ist zunächst nichts bekannt, doch die Erde bebte mehrfach weiter.

Patientinnen, Patienten und Angehörige halten sich nach dem Erdbeben vor dem Anutapura-Spital in Palu auf. Das Beben der Stärke 6,7 ereignete sich am Dienstagvormittag nahe der Stadt Palu im Zentrum Sulawesis in einer Tiefe von nur zehn Kilometern. Die indonesische Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik teilte mit, dass die Erschütterungen in mehreren Provinzen der Region zu spüren gewesen seien.

Zunächst wurden keine Schäden oder Verletzten gemeldet, jedoch könnten die starken Erschütterungen an vielen schlecht gebauten Gebäuden Schäden verursacht haben, wie ersten lokalen Medienberichten zu entnehmen war. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben, da sich das Beben im Landesinneren ereignete. Das US Geological Survey (USGS) meldete bereits mehrere Nachbeben mit Stärken von bis zu 5,2. Die Insel Sulawesi liegt inmitten des Pazifischen Feuerrings, einer der geologisch aktivsten Zonen der Erde, wo regelmäßig Erdbeben und Vulkanausbrüche auftreten.

Indonesien besteht aus über 17.000 Inseln und ist einer der am stärksten von tektonischer Aktivität betroffenen Staaten. Bei einem früheren Beben der Stärke 7,5 im Jahr 2018 waren Palu und die umliegende Region von einem Tsunami getroffen worden, was zu mehr als 4.300 Todesopfern führte. Die jetzige Ereignis reiht sich ein in eine Serie von Tektonischen Bewegungen in dieser Region, die stets die Gefahr von Zerstörungen und humanitären Krisen birgt.

Bewohner und Behörden bleiben in Alarmbereitschaft, während die Auswirkungen des Bebens weiterhin evaluiert werden. Die seismischen Aktivitäten dienen als eindringliche Erinnerung an die Verwundbarkeit der Infrastruktur und die ständige Bedrohung durch Naturkatastrophen in Indonesien





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