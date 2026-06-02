Erdbeben der Stärke 6,2 in großer Tiefe vor Kalabrien: Keine Schäden gemeldet

Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,2 ereignete sich in 250 Kilometern Tiefe vor der Küste Kalabriens in Süditalien. Aufgrund der großen Tiefe sind keine Schäden oder Verletzten zu erwarten. Die Feuerwehr gab Entwarnung.

Ein starkes Erdbeben hat sich am frühen Morgen vor der Küste Kalabrien s in Süditalien ereignet. Die US- Erdbeben warte (USGS) gab die Stärke mit 6,2 an, während das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam (GFZ) eine Magnitude von 6,1 registrierte.

Das Epizentrum lag etwa 250 Kilometer unter dem Meeresboden, in der Tiefe des Tyrrhenischen Meeres, rund 30 Kilometer vor der Küste nahe der Stadt Paola. Aufgrund der großen Tiefe sind die Auswirkungen an der Oberfläche wahrscheinlich gering, dennoch wurden die Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. Italien ist eines der seismisch aktivsten Länder Europas, da die afrikanische Kontinentalplatte unter die eurasische Platte schiebt. In dieser Subduktionszone kommt es immer wieder zu Erdbeben, die oft in großer Tiefe stattfinden.

Das aktuelle Beben in etwa 250 Kilometern Tiefe ist typisch für die sogenannte Wadati-Benioff-Zone, wo sich die Platten in großer Tiefe verhaken und dann ruckartig lösen. Die Energie solcher Tiefenbeben wird durch das Gestein gedämpft, sodass die Erschütterungen an der Oberfläche schwächer wahrgenommen werden. Dennoch können sie Schäden verursachen, wenn sie sich in geringer Tiefe ereignen. In diesem Fall sind die Folgen jedoch begrenzt.

Die italienische Feuerwehr gab auf der Plattform X bekannt, dass etwa eine halbe Stunde nach dem Beben keine Notrufe eingegangen seien. Auch das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) meldete keine Schäden oder Verletzten. Die Bevölkerung in Kalabrien wurde durch die Erschütterungen möglicherweise geweckt, aber Panik blieb aus. Geologen betonen, dass solche Tiefenbeben zwar spektakulär in den Messdaten erscheinen, aber selten direkte Gefahr für Menschen darstellen.

Anders sieht es bei Flachbeben aus, wie dem verheerenden Beben von 1908 in Messina oder dem Erdbeben von L'Aquila 2009, die in geringer Tiefe stattfanden und schwere Zerstörungen verursachten. Das Erdbeben vor Kalabrien wird von Seismologen weltweit beobachtet. Die genauen Abweichungen in den gemessenen Stärken (6,1 oder 6,2) sind normal bei der ersten Auswertung und werden in den Folgestunden präzisiert. Die Region wird durch ein Netz von Messstationen überwacht, die ständig die Bewegungen der Erdkruste erfassen.

Obwohl das aktuelle Beben keine akute Gefahr darstellt, mahnen Experten zu Vorsicht: Weitere Nachbeben könnten auftreten, auch wenn sie aufgrund der Tiefe wahrscheinlich schwach bleiben. Die Einwohner Kalabriens sind an seismische Aktivität gewöhnt und wissen, dass Gebäude in der Region fortschrittlichen Sicherheitsstandards entsprechen müssen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Erdbeben der Stärke 6,2 in der Tiefe von 250 Kilometern vor Süditalien ein bemerkenswertes geologisches Ereignis ist, aber keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung darstellt.

Die Behörden bleiben wachsam und werden die Entwicklung der seismischen Aktivität in den kommenden Tagen genau verfolgen. Dieses Beben erinnert erneut an die geologischen Kräfte, die unter unseren Füßen wirken, und an die Notwendigkeit einer effektiven Überwachung und Vorsorge





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