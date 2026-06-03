Erbitterter Telefonstreit zwischen Trump und Netanyahu und anhaltende Gewalt im Libanon

Ein angeblicher heftiger Austausch zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu sorgt für Aufsehen. Währenddessen droht Iran mit direkter Konfrontation und es kommt weiterhin zu Angriffen aus dem Libanon auf Israel.

US-Präsident Donald Trump und Israel s Premierminister Benjamin Netanyahu sollen in einem Telefonat einen heftigen Streit gehabt haben. Berichten zufolge eskalierte das Gespräch derart, dass Trump Netanyahu angeschrien haben soll: "Ohne mich wärst du im Knast.

" Diese Aussage wird von der US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf zwei US-Regierungsbeamte und eine weitere mit dem Gespräch vertraute Person kolportiert. Das Verhältnis zwischen den beiden Politikern gilt seit langem als angespannt, doch ein solches Ausmaß an gegenseitiger Feindseligkeit in einem offiziellen Gespräch wäre außergewöhnlich. Das angebliche Zitat unterstreicht, wie sehr Trump weiterhin in die Politik im Nahen Osten eingreift und wie stark er sich als entscheidenden Akteur in der Region sieht.

Gleichzeitig zeigt es, dass er versucht, Einfluss auf die israelische Regierung zu nehmen, möglicherweise im Vorfeld der anstehenden US-Wahlen. Währenddessen verschärft sich die rhetoric aus dem Iran. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat wegen des israelischen Vorgehens in Gaza und im Libanon mit einem Abbruch der Verhandlungen gedroht und eine direkte Konfrontation mit Israel angekündigt. Diese Äußerungen fallen in eine Zeit zunehmender Spannungen zwischen Iran und Israel, die sich in gegenseitigen Angriffen und heldenhaften Drohungen manifestieren.

Der Iran unterstützt Milizen im Libanon, in Syrien und im Jemen, die gegen Israel operieren. Israel hat in der Vergangenheit iranische Ziele in Syrien angegriffen. Ghalibafs Aussagen könnten darauf hindeuten, dass der Iran bereit ist, seine proxy-Kräfte noch aggressiver einzusetzen, was zu einer gefährlichen Eskalation führen könnte. Die internationalen Gemeinschaften beobachten diese Entwicklungen mit Sorge, da eine direkte Konfrontation zwischen Iran und Israel den gesamten Nahen Osten in einen großen Krieg ziehen könnte.

Gleichzeitig gibt es widersprüchliche Berichte über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Auf seiner Plattform Truth Social behauptete Trump, das Telefonat mit Netanyahu sei "sehr produktiv" gewesen und es herrsche eine Waffenruhe. Netanyahu veröffentlichte jedoch eine Erklärung, in der von einer neuen Waffenruhe keine Rede war. Unabhängig davon wurde Israel am Morgen des 2.

Juni erneut vom Libanon aus beschossen, wie news.de berichtet. Die israelischen Streitkräfte gaben an, zwei Geschosse abgefangen zu haben, die auf den Norden des Landes gerichtet waren. Diese Vorfälle zeigen, dass trotz aller diplomatischen Bemühungen und gegenseitigen Drohungen die anhaltende Gewalt im Norden Israel weiter eine reale Bedrohung darstellt. Die Hisbollah hat bisher nicht zu ihren Angriffen Stellung genommen, aber es wird allgemein angenommen, dass sie hinter den Beschüssen steht.

Die Zivilbevölkerung in Nordisrael lebt seit Monaten unter dem ständigen Beschuss und der Drohungen, was zu einer humanitären Krise und einer massiven Umsiedlung von Tausenden Israelis geführt hat





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