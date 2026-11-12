EPG-Gipfel in Dublin: Parmelins Abschied von der Weltpolitik

Bundespräsident Guy Parmelin verabschiedet sich vom neulichen EPG-Treffen in Dublin. Der Gipfel festigte die Ukraine-Unterstützung, bevor das nächste Treffen 2027 in Zürich stattfindet.

Bundespräsident Guy Parmelin hat am Donnerstag in Dublin an der neunten Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) teilgenommen und damit seine letzte große politische Veranstaltung vor Ende seiner Amtszeit absolviert. Der Schweizer Staatschef nutzte den Aufenthalt, um sich von mehreren Amtskollegen zu verabschieden, während der irische Premierminister und Gastgeber Micheál Martin die unerschütterliche Unterstützung der Ukraine durch Europa bekräftigte. Mit diesem Gipfel endet ein wichtiges Kapitel für Parmelin, der im Verlauf seines Präsidentschaftsjahres auf verschiedenen internationalen Bühnen präsent war.

EPG-Gipfel als Abschiedsgeschäft für Parmelin

Der EPG-Gipfel findet seit seiner Gründung regelmäßig statt, wobei das zehnte Treffen bereits fest am 15. April 2027 in Zürich geplant ist. Guy Parmelin betonte bei der abschließenden Medienkonferenz, dass er sich von zahlreichen Kollegen verabschiedet habe, die er während seiner Amtszeit kennengelernt hat. Die Schweiz wird diesen Gipfel nicht nur für einzelne Länder, sondern als ganzen Kontinent Europa organisieren, was eine umfassende Vorbereitung erfordere. Parmelin gab an, dass die Schweiz sich bereits seit einer gewissen Zeit auf dieses große Ereignis vorbereite, um effiziente Treffen und Panels von hohem Niveau zu gewährleisten.

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Unterstützung für die Ukraine und Ukraine-Verhandlungen

Ein zentrales Thema des Gipfels war die fortwährende Unterstützung der Ukraine im Konflikt mit Russland. Der irische Premierminister Micheál Martin stellte in seiner abschließenden Erklärung klar, dass Europa diese Haltung unerschütterlich aufrechterhalte. Während des Treffens sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Plenum über die neuesten Entwicklungen. Er verwies dabei auf die Verhandlungen, die Anfang der Woche zwischen der Ukraine und Russland unter der Vermittlung der USA in Abu Dhabi stattgefunden haben. Selenskyj erklärte, dass die Europäer an diesen Gesprächen beteiligt seien, auch wenn sie nicht direkt mit am Tisch säßen, solange Russland anwesend sei.

Bilaterale Gespräche und technische Details

Neben den großen politischen Fragen widmete sich Guy Parmelin auch bilateralen Gesprächen zu spezifischen Themen. Er berichtete, dass er mit Ursula von der Leyen über die Umsetzung der Bilateralen III gesprochen habe, wobei technische Elemente wie die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) im Zentrum der Diskussion standen. Parmelin erwähnte auch spontane Gespräche, wie eine fünfminütige Unterhaltung mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney beim Abendessen. Solche kurzen Dialoge seien oft effizient und ermöglichten es, aktuelle Themen diskret zu behandeln, ohne dies im Plenum zu thematisieren.

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Organisatorischer Erfolg und Vorbereitungen in der Schweiz

Die Organisation des Gipfels durch Irland wurde von Guy Parmelin als sehr gut bezeichnet. Das Treffen fand in einem Kongresszentrum im Zentrum Dublins statt, wobei die Staats- und Regierungschefs aller europäischen Staaten außer Russland und Belarus teilnahmen. Auch Vertreter des Europarats und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) waren anwesend. Gabriele Lüchinger vom Auswärtigen Dienst (EDA) wurde in Bern als Teilnehmer bestätigt, obwohl Parmelin angab, keine Details zu deren spezifischer Rolle auf dem EPG-Gipfel zu kennen und die Teilnahme im Plenum oder in bilateralen Gesprächen kein Thema gewesen zu sein.

Ausblick auf das nächste Treffen in Zürich

Der Fokus verschiebt sich nun auf das nächste Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, das am 15. April 2027 in der Schweiz stattfinden wird. Guy Parmelin hob hervor, dass die Schweiz den Gipfel als Kontinental-Veranstaltung ausrichten werde, was eine bedeutende logistische und politische Herausforderung darstellt. Obwohl er zu den spezifischen Themen des zukünftigen Gipfels noch keine konkreten Angaben machen konnte, betonte er die Dynamik der Lage in Europa. Die Vorbereitungen in der Schweiz laufen bereits auf Hochtouren, um sicherzustellen, dass die Erwartungen an Effizienz und politisches Gewicht erfüllt werden können.