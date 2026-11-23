Der im Dezember 2024 in Genf seines Zulassungsbefugten beraubte Arzt Dr. Z. behandelt laut Berichten weiterhin Patienten und hat in Brüssel eine neue Klinik eröffnet. Die belgischen Behörden leiten Ermittlungen ein.

Der im Dezember 2024 in Genf seiner Approbation beraubte Arzt Dr. Z. soll trotz des Entzugs seiner Berufsausübungsbewilligung weiter Patienten behandelt haben. Mehrere Patienten sowie frühere Mitarbeitende bestätigten dem "Matin Dimanche", dass sie ihn im Frühjahr 2025 weiterhin in seiner Klinik angetroffen hätten. Keiner der befragten Patienten sei über den Entzug seiner Berufsausübungsbewilligung informiert gewesen.

Unklare Lage um Dr. Z. in Genf

Bevor dem Mann, in der Recherche nur als Dr. Z. beschrieben, die Approbation entzogen wurde, war es bereits zum Ausschluss des Arztes aus dem Genfer Chirurgenverband gekommen. Die Recherchen der Zeitung förderten zudem Strafanzeigen von Patienten zutage, unter anderem wegen möglicher Gefährdung von Menschenleben, wobei die Fälle noch nicht abgeschlossen sind. Tatsächlich blieb die Website von Dr. Z. bis ins Frühjahr 2026 online und war bis August 2026 auf der Terminplattform Onedoc sichtbar. Dort erschien sein Name weiterhin als Referenz, während Termine offiziell bei anderen Ärzten buchbar waren. Einer von ihnen erklärte, sein Name sei über Monate gegen seinen Willen auf der Plattform geführt worden.

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Strafrechtliche Risiken für unerlaubte Ausübung

Gegenüber "24 Heures" teilt die Genfer Gesundheitsbehörde mit, dass man sich nicht zu Einzelfällen äussere. Grundsätzlich dürfe ein Arzt nach dem Entzug seiner Approbation aber nicht mehr weiterpraktizieren. Nicht nur die unerlaubte Ausübung des Berufes, sondern auch weiterhin aktive Websites und Terminbuchungs-Optionen könnten demnach strafrechtliche Folgen haben. Nach dem Konkurs der Gesellschaft hinter seiner Genfer Klinik im August 2026 teilte Dr. Z. seinen Patienten mit, die Einrichtung sei vorläufig geschlossen. Er habe keinen Zugang mehr zu den dort gespeicherten medizinischen Daten und könne deshalb Unterlagen oder Behandlungsinformationen nicht weitergeben.

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Neue Praxis in der Brüsseler Peripherie

Gleichzeitig kündigte er die Eröffnung einer neuen Praxis in der Brüsseler Peripherie an. Wie die belgischen Behörden auf Anfrage der Zeitung mitteilten, sei von der zuständigen Aufsichtskommission bereits eine Untersuchung eröffnet worden. Ob und wie lange der Arzt in Belgien seine Zulassung noch behalten wird und ob er danach trotzdem weiterhin Patienten behandelt, wird sich zeigen. Die belgische Aufsicht untersucht bereits die Umstände rund um die Eröffnung und die potenzielle Weiterführung der ärztlichen Tätigkeit durch Dr. Z. in einem neuen geografischen Kontext.

Untersuchung durch belgische Behörden läuft

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie komplexe regulatorische Lücken in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung genutzt werden könnten. Während in der Schweiz bereits Ermittlungen gegen Dr. Z. laufen, prüft die belgische Aufsichtskommission nun, ob die lokalen Zulassungsbestimmungen eingehalten wurden. Patienten, die sich in der Brüsseler Peripherie behandeln lassen, könnten potenziell ungewollt in diese rechtliche Grauzone geraten, da keine klare Auskunft über den Status der medizinischen Datenübernahme aus der geschlossenen Genfer Klinik vorliegt. Die Kombination aus bereits ergangenen Strafanzeigen in der Schweiz und der neuen Untersuchung in Belgien deutet auf eine verschärfte Kontrolle der ärztlichen Lizenzierung hin.