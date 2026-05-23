Entwicklung und Test von FPV-Drohnen für Ausexempleinsatz im Glarnerland

Die Schweizer Armee testet im Kanton Glarus FPV-Minidrohnen, die Panzer in der Übung in nur 25 Sekunden ausschalten. Der VBS beantragt bei dem Parlament 70 Millionen Franken für Drohnen und deren Abwehr; erste Mittel sollen ab 2027 verfügbar sein.

Die Schweizer Armee testet im Kanton Glarus FPV-Minidrohnen, die Panzer in der Übung in nur 25 Sekunden ausschalten. Der VBS beantragt beim Parlament 70 Millionen Franken für Drohnen und deren Abwehr; erste Mittel sollen ab 2027 verfügbar sein.

Zum Schluß der Übung wurden die Panzer durch Angriffsdrohnen in kürzester Zeit zerstört. Herausfordernd: Eine Angriffsdrohne hat keinen automatischen Schweben, auch wenn die Fernbedienung verloren wird, droht Absturz. Im Test dauert es gerade mal 25 Sekunden, bis die Ballone zerstört sind – und somit der mehrere Millionen Franken teure Schützenpanzer 2000 ausser Gefecht ist. Ziel des Feldversuchs im Glarnerland ist nicht nur die Wirksamkeit der Drohnen zu testen, sondern auch die Einsatzdoktrin sowie die Verfahren für ihre Nutzung zu erproben





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Swiss Army FPV-Minidrones Tank Training First Person View Drone Panzer

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