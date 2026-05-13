Entwarnung auf einem britischen Kreuzfahrtschiff vor Bordeaux - Coronavirus führt zu Lockerungen der Quarantäne

Die französische kianste Amt hat die Quarantäne eines britischen Kreuzfahrtschiffs vor Bordeaux teilweise aufgehoben, nachdem sie herausgefunden hatte, dass es sich um einen Magen-Darm-Infekt viralen Ursprungs handle. Es sah jedoch keinen Zusammenhang mit dem Hantavirus auf einem anderen Schiff, das zu drei Todesfällen geführt hatte.

Entwarnung auf einem britischen Kreuzfahrt schiff vor Bordeaux - Die französischen Behörden haben am Mittwochabend eine zuvor verhängte Quarantäne teilweise wieder aufgehoben. Analysen hätten bestätigt, dass an Bord ein " Magen-Darm-Infekt viralen Ursprungs" umgehe.

Passagiere und Besatzungsmitglieder ohne Symptome dürften von Bord gehen. Wer krank sei, solle sich aber weiter isolieren, hiess es. Einen Zusammenhang mit dem Hantavirus , das auf einem anderen Kreuzfahrtschiff zu drei Todesfällen geführt hatte, schlossen die Behörden aus. Nach dem Tod eines 92 Jahre alten Passagiers und Magen-Darm-Beschwerden bei etwa 50 Passagieren war das Kreuzfahrtschiff Ambition unter Quarantäne gestellt worden.

Der Passagier aus Grossbritannien starb an einem Herzinfarkt, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. An Bord des Schiffes befanden sich mehr als 1700 Menschen, unter ihnen gut 1200 überwiegend britische und irischen Passagiere sowie 514 Besatzungsmitglieder





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