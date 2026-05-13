Entspannter Ankunft am Auffahrtswochenende: Fantasy-Messe, Pianistin-Gast und ESC-Hoffnung

Die kommende Woche bietet Abwechslung und Unterhaltung. Von der grössten Comic Con der Schweiz über ein Offbeat-Festival bis hin zum ESC-Hoffnungsprofi. All dies wird in Basel zu bieten haben.

Das sind die Highlights am Auffahrtswochenende - Die Fantasy macht Basel zum Treffpunkt der Cosplay-Szene, ein Offbeat-Festival gastiert eine hochbegabte junge Pianistin und es wird mit der Schweizer ESC-Hoffnung mitgefiebert.

Während drei Tagen bietet die grösste Comic Con der Schweiz ein umfassendes Programm mit Auftritten von Stars wie dem Schweizer Astronauten Claude Nicollier. Am Freitag steigt die offizielle Afterparty der Fantasy im Sudhaus, und es wird eine italienische Pianistin am Offbeat Festival im Atlantis erwartet. Auf einen Mittelalter-Tag im Museum Kleines Klingental lädt der Verein Ars vivendi – Life as Art und es wird die ESC-Sause in Basel verfolgt





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