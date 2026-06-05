Entlaufenes Angus‑Rind in Gelterkinden - Suche ohne Erfolg

Ein etwa zweijähriges, hornloses Angus‑Rind ist am Freitagmorgen im Raum Gelterkinden entkommen und wurde trotz umfangreicher Patrouillen und technischer Ortungsgeräte bislang nicht gefunden. Die Polizei warnt die Öffentlichkeit vor Annäherungsversuchen und bittet um sofortige Meldung von Sichtungen.

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen in der Gemeinde Gelterkinden im Kanton Basel‑Landeschaft, als ein etwa zweijähriges Angus‑Rind aus einer Vieh‑Umladestation entkam und seitdem nicht mehr auffindbar ist.

Nach Angaben der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel‑Landeschaft ging die Meldung gegen 06:10 Uhr ein, dass ein freilaufendes Rind in der Nähe des Bahnhofs Gelterkinden gesichtet worden sei. Laut ersten Ermittlungen sprang das Tier während des Umladevorgangs über eine provisorische Absperrung und gelangte unbemerkt in das offene Gelände. Passanten, die das Tier zunächst bemerkten, versuchten aus eigenem Antrieb, es einzufangen, scheiterten jedoch an der Größe und der Geschwindigkeit des Tieres.

Anschließend wurden mehrere Polizeipatrouillen sowie Spezialisten mit technischer Ausrüstung - unter anderem Wärmebildkameras und akustische Ortungsgeräte - zum Einsatzort entsandt, um das Rind aufzuspüren. Trotz intensiver Suchaktionen blieb das Tier im dichten Waldgebiet zwischen den Ortschaften Gelterkinden und Diepflingen, das als die Thürner Fluh bzw. das Räbholde bekannt ist, unauffindbar. Die Suche erstreckte sich über mehrere Stunden, wobei Polizisten systematisch Streifen durch das bewaldete Terrain legten und dabei auch benachbarte Landwirte und Anwohner in die Beobachtung einbezogen wurden.

Das entlaufene Rind ist dunkel gefärbt, fast schwarz, hornlos und weist die typischen Merkmale der Angus‑Rasse auf. Da das Tier potenziell Gefahren für den Straßenverkehr und für Personen im Wald darstellen könnte, hat die Polizei die Öffentlichkeit eindringlich aufgefordert, das Tier nicht zu nähern. Wer das Rind entdeckt, soll unverzüglich die Einsatzleitzentrale über die Notrufnummern 112 oder 117 kontaktieren und eigenständige Einfangversuche unterlassen, um sowohl das Tier als auch die Helfer nicht zu gefährden.

Die Behörden betonten, dass die Suche nach dem Rind weiterhin aktiv ist und die Situation regelmäßig überprüft wird. Sollte das Tier nicht innerhalb kurzer Zeit gesichtet werden, könnten zusätzliche Maßnahmen wie der Einsatz von Tierfängern oder Drohnen erwogen werden, um ein sicheres Einfangen zu gewährleisten. In der Zwischenzeit werden Anwohner gebeten, wachsam zu bleiben und verdächtige Geräusche oder Sichtungen umgehend zu melden.

Die Polizei Basel‑Landeschaft versichert, dass alle notwendigen Ressourcen mobilisiert werden, um das Rind zu lokalisieren und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Vorfall verdeutlicht einmal mehr, wie schnell ein vermeintlich harmloses Ereignis zu einer logistischen Herausforderung für die Sicherheitsbehörden werden kann, insbesondere in ländlichen Gebieten mit dichtem Wald und begrenzten Fluchtwegen





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