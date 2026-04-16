Entlassung von Hockey-Trainer Fischer nach Aufdeckung eines Corona-Zertifikats-Skandals: Journalist verteidigt sein Vorgehen

Ein SRF-Journalist hat die Fälschung eines Corona-Zertifikats durch Hockey-Nationaltrainer Patrick Fischer aufgedeckt, was kurz vor der Heim-WM zur Entlassung Fischers führte. Die Veröffentlichung der Information kurz vor dem sportlichen Großereignis sorgte für heftige Kritik von Hockey-Fans, die dem Journalisten vorwerfen, die Vorfreude auf die WM getrübt zu haben. Der Journalist Pascal Schmitz verteidigt jedoch sein Handeln und betont seine journalistische Pflicht zur Informationswahrheit und -verbreitung. Experten bekräftigen, dass in solchen Fällen das öffentliche Interesse und die Pflichtethik des Journalismus über mögliche negative Auswirkungen auf Betroffene oder die allgemeine Stimmung überwiegen.

Die Welt des Schweizer Eishockey s steht kurz vor der Heim-WM in heller Aufruhr. Auslöser ist die Entlassung von Nationaltrainer Patrick Fischer , nachdem ein investigativer SRF-Journalist einen Skandal um ein gefälschtes Corona-Zertifikat aufgedeckt hatte. Die Nachricht schlug wie eine Bombe ein und löste eine Welle der Empörung unter Hockey-Fans aus, die sich durch die Veröffentlichung der brisanten Information kurz vor dem prestigeträchtigen Heimturnier ihrer Vorfreude beraubt fühlen.

Viele äußern ihren Unmut in sozialen Medien und kritisieren scharf das Vorgehen des Journalisten, der ihrer Meinung nach den falschen Zeitpunkt für seine Enthüllungen gewählt hat. Kommentare wie „Danke SRF für das Vermiesen der Heim-WM!“ oder „WM für mich auch ohne SRF!“ zeugen von der tiefen Enttäuschung und dem Ärger vieler Anhänger, die sich fragen, ob eine solche Enthüllung wirklich nötig war, insbesondere einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft. Der betroffene Journalist, Pascal Schmitz, verteidigt sein Vorgehen vehement und erklärt, dass er als Journalist keine andere Wahl hatte, als die unwahre Darstellung der Tatsachen zu publik zu machen. Die Information über die Fälschung des Covid-Zertifikats und die darauffolgende Lüge von Fischer bezüglich seiner Impfung, die er gegenüber den Medien geäußert hatte, hätte eine sofortige Veröffentlichung erfordert. Schmitz musste sich der Frage stellen, ob er die Information vergessen und seine journalistische Sorgfaltspflicht vernachlässigen sollte, oder ob er seiner Aufgabe nachkommen muss, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Reaktionen im Internet reichen von scharfer Kritik bis hin zu bitteren Kommentaren über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. SRF selbst erklärt auf Anfrage, dass solche Entscheidungen im Einklang mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag getroffen werden und Publikationen erfolgen, sobald die journalistische Aufbereitung abgeschlossen ist. Dies untermauert den Standpunkt, dass die Informationspflicht über dem Zeitpunkt der Veröffentlichung steht, selbst wenn dieser ungünstig erscheint. Die Veröffentlichung der Geschichte kurz vor der Heim-WM, die für viele Fans und das gesamte Land ein wichtiges Ereignis darstellt, stieß auf erhebliche Kritik. SRF betont jedoch, dass solche Entscheidungen auf dem öffentlich-rechtlichen Auftrag basieren und eine Veröffentlichung erfolgt, sobald die recherchierten Informationen bereit zur Publikation sind. Pascal Schmitz erläutert seine Überlegungen im Detail: Er war sich der Tragweite der Geschichte bewusst und hat versucht, seine Arbeit mit Sorgfalt, Verantwortung und Unabhängigkeit auszuführen, so wie es seine journalistische Aufgabe vorsieht. Nach der Entlassung Fischers gingen bei SRF rund 170 Zuschriften ein, die mehrheitlich die erneute Thematisierung des Falls kritisierten und die Reaktionen auf Social Media widerspiegelten. Schmitz räumt ein, dass eine derart heftige Reaktion im Vorfeld nicht abzuschätzen sei. Seine Verantwortung liege darin, der Informationspflicht nachzukommen; was danach geschehe, könne er nicht kontrollieren. Die Entscheidung, die Geschichte zu diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen, war somit eine journalistische Notwendigkeit, die aus der Pflichtethik resultierte. Professor für Journalistik an der ZHAW, Vinzenz Wyss, stärkt Schmitz' Position. Er erklärt, dass Journalisten stets zwischen Pflicht- und Verantwortungsethik abwägen müssen. Im vorliegenden Fall überwiegt laut Wyss das öffentliche Interesse. Patrick Fischer sei eine Person des öffentlichen Interesses, und die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, über sein Fehlverhalten informiert zu werden. Die Tatsache, dass Fischer nach Anfrage von „Schweiz aktuell“ sein Geständnis veröffentlichte, deutet darauf hin, dass er die journalistische Recherche zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ignorieren konnte. Die Kritik, der Zeitpunkt der Veröffentlichung sei unglücklich gewählt, wird von Wyss entkräftet: Ein Journalist, der aus nicht-öffentlichen Interessen den Zeitpunkt einer Veröffentlichung verschiebt, würde sich in Teufels Küche bringen. Schmitz hatte somit keine andere Wahl, als die Geschichte vor der Heim-WM zu verfolgen. Das Zürcher Kantonsgericht verurteilte Fischer Ende 2023 wegen mehrfacher Urkundenfälschung zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 180 Franken. Er hatte im August 2021 ein gefälschtes Impfzertifikat vorgelegt, um Zugang zu einem Spiel der ZSC Lions zu erhalten. Später, im November desselben Jahres, wiederholte er die Fälschung, um an einem Trainingscamp der Nationalmannschaft teilzunehmen. Die Heim-WM war 2022 in Finnland und Lettland. Der Skandal um das gefälschte Zertifikat war bereits vor den Olympischen Spielen 2022 in Peking öffentlich geworden und hatte zum Sturz Fischers als Nationaltrainer geführt. Die Entscheidung, das Thema nun erneut aufzugreifen, nachdem Fischer bereits von seinem Amt zurückgetreten war und die Spiele bereits stattgefunden hatten, wirft Fragen nach der Motivation und dem Timing der Veröffentlichung auf. Möglicherweise wollte SRF die ursprüngliche Aufdeckung und die daraus resultierenden Konsequenzen für Fischer nochmals in Erinnerung rufen, bevor die nächste Heim-WM ansteht, um die Integrität und die Einhaltung von Regeln im Schweizer Eishockey zu unterstreichen





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