Entlassener Postbote nach 42 Jahren: Fall löst landesweite Debatte aus

Jean-Daniel Taverney, ein 59-jähriger Postbote aus Vevey, wurde nach 42 Dienstjahren fristlos entlassen, weil er Pakete bis vor die Wohnungstür brachte. Seine Kündigung löste eine grosse Welle der Solidarität aus. Die Post kündigte eine erneute Prüfung an, doch Taverney zeigt sich skeptisch. Im Interview spricht er über öffentliche Aufmerksamkeit, Unterstützung und die angespannten Arbeitsbedingungen bei der Post.

Jean-Daniel Taverney, ein 59-jähriger Post bote aus Vevey, wurde nach 42 Dienstjahren fristlos entlassen, unter anderem weil er Pakete bis vor die Wohnungstür der Kunden brachte.

Diese Entscheidung löste landesweit grosses Aufsehen und eine Welle der Unterstützung für den langjährigen Mitarbeiter aus. Die Post kündigte an, den Fall erneut zu prüfen, doch Taverney äussert sich im Interview mit 20 Minutes skeptisch. Er beschreibt, wie er innerhalb von zwei Tagen unfreiwillig zu einer öffentlichen Person wurde, und berichtet von zahlreichen Solidaritätsbekundungen, selbst von Personen, die ihn nicht kennen.

Die Arbeitsbedingungen bei der Post seien angespannt: In Vevey seien nur sechs statt zehn Briefträger im Einsatz, was zu Überstunden führe. Taverney betont, dass es zum Dienstleistungsauftrag der Post gehöre, Pakete wenn möglich bis zur Haustür zu bringen. Seine Familie und ehemalige Politiker unterstützen ihn, doch eine Wiedereinstellung hält er für unwahrscheinlich, da die Post möglicherweise nur den öffentlichen Druck abwarten wolle.

Der Journalist David Ramseyer, der den Beitrag verfasste, ist seit 2014 bei der Genfer Redaktion von 20 Minuten tätig und berichtet unter anderem über Sicherheit, Mobilität und Nachhaltigkeit





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Post Kündigung Arbeitsrecht Solidarität Dienstleistung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Valérie Dittli offenbart: Ich bin nicht mehr die Gleiche, die einst gewählt wurdeDie Leiterin des Waadtländer Departements für Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klima und Digitalisierung, Valérie Dittli, hat offenbart, dass sie nicht mehr ganz dieselbe sei, als die einst gewählt wurde. Sie hat sich von einem RTS-Team begleitet, um transparent zu sein und ihre Sicht der Dinge zu vermitteln.

Read more »

Journalist Kurt Siegenthaler ist gestorbenDer Journalist wurde 87 Jahre alt. Seine teils frechen Kommentare aus Bundesbern machten ihn schweizweit bekannt. In den 1970er-Jahren schrieb er für das Badener Tagblatt. National bekannt wurde er als Journalist beim Schweizer Fernsehen. 25 Jahre lang berichtete er aus dem Bundeshaus über die Politik von Bundesrat und Parlament. So, dass er oft kaum jemanden kalt liess. Er wurde als einer der ganz Grossen im Bundeshausjournalismus bezeichnet.

Read more »

Trump: Könnte mir Treffen mit Chamenei vorstellenInmitten des Krieges mit dem Iran hat sich US-Präsident Donald Trump zu einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei bereiterklärt. Auf Nachfrage sagte er in einem Interview mit der «New York Post»: «Ja, ich würde ihn gerne treffen – ich würde jeden treffen.

Read more »

WM 2026: Schweiz würde selbst bei frühem Aus 10 Millionen Franken erhaltenDie FIFA verteilt 567 Millionen Franken an Preisgeldern. Selbst bei einem Gruppen-Aus winken der Schweiz fast 10 Millionen.

Read more »